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Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen Şirketleri İçin Başvuru Süreci Başladı

Türkiye 100 Programı'nın 9. dönemi için başvurular 30 Eylül'de sona erecek. Hızla büyüyen firmalar global arenada tanıtılacak.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 11:12
Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen Şirketleri İçin Başvuru Süreci Başladı

Türkiye'nin Hızla Büyüyen Şirketleri İçin Başvurular Başladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde gerçekleştirilen Türkiye 100 Programı’nın 9. dönemi için başvurular 30 Eylül 2023 tarihine kadar devam ediyor. Program, en hızlı büyüyen 100 şirketi belirleyerek, bu firmaların ulusal ve uluslararası arenada görünürlüğünü artırmayı amaçlıyor.

Başvuru Süreci ve Şartlar

TOBB, TEPAV ve TOBB ETÜ işbirliğiyle yürütülen bu program için firmaların http://turkiye100.tobb.org.tr adresinden başvuru yapmaları gerekiyor. Programa katılmak isteyen şirketlerin, 31 Aralık 2020 ve öncesinde kurulmuş olmaları, 2021 yılında en az 2 milyon lira ve 2023'te en az 5 milyon lira satış gelirine sahip olmaları bekleniyor. Ayrıca, 2021-2023 döneminde satış gelirlerini en az %10 artırmaları ve 2023’te en az 10 çalışana sahip olmaları şartı aranıyor.

Ayrıca, belirli kriterlere göre bazı şirket türleri programa dahil edilemeyecek. Örneğin, kamu ortaklığı olan şirketler, yurt dışında merkezli şirketlerin Türkiye şubeleri ve bankalar programa katılamayacak. Ancak holdingler hariç, holdinglerin çatısı altındaki şirketler başvuru yapabilecek.

Programın Hedefleri

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, şirketleri programa katılmaya davet ederek, Türkiye'nin uluslararası alanda daha fazla görünürlük kazanmasına katkıda bulunacaklarını ifade etti. Hisarcıklıoğlu, "Türkiye 100 Programı ile girişimcilerimizin başarılarını tüm dünyaya tanıtarak, yeni fırsatlar yaratmayı ve Türkiye'nin global arenada ön plana çıkmasını sağlama amacındayız," şeklinde konuştu.

Başarılı şirketlerin görünürlüklerinin artırılması yoluyla yeni yatırımcılar, müşteriler ve tedarikçilerle bağlantılar kurmalarının teşvik edileceği belirtildi. Bu süreç, girişimcilerin rol model olarak genç nesillere ilham vermesine de olanak sağlayacak.

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