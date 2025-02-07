Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri: 1 Milyon Megavatsaat Eşiği Aşıldı

Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından açıklanan verilere göre, ülkemizde dün günlük bazda 1 milyon 64 bin 900 megavatsaat elektrik üretildi. Tüketim ise 1 milyon 50 bin 571 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Saatlik bazda yapılan değerlendirmelerde, en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 994 megavatsaat ile 12:00'de, en düşük tüketim ise 34 bin 133 megavatsaat ile 05:00'te meydana geldi.

Üretim kaynakları arasında ise doğal gaz santralleri yüzde 26 ile birinci sırada yer alırken, bunu yüzde 22,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 19,8 ile rüzgar santralleri izlemektedir.

Dün ayrıca, Türkiye 15 bin 235 megavatsaat elektrik ihracatı, 866 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirmiştir.