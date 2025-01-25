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Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri Açıklandı

Türkiye'de dün günlük elektrik üretimi 1 milyon 13 bin 430 megavatsaat, tüketim ise 1 milyon 752 megavatsaat oldu.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 10:31
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 10:31
Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri Açıklandı

Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Rakamları

Türkiye'de dün, 1 milyon 13 bin 430 megavatsaat elektrik üretildi ve 1 milyon 752 megavatsaat elektrik tüketildi. Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda en yüksek tüketim 48 bin 474 megavatsaat ile 11:00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 108 megavatsaat ile 05:00'te kaydedildi.

Üretim Kalemleri

Elektrik üretiminde ilk sırayı %31,8 ile doğal gaz santralleri alırken, bunu %24 ile ithal kömür santralleri ve %11,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi. Türkiye, dün 12 bin 916 megavatsaat elektrik ihracatı ve 241 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

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