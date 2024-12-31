Türkiye'nin Organize Sanayi Bölgeleri Sayısı 366'ya Ulaştı

Organize Sanayi Bölgeleri Sayısında Kayıt Dışı Rekor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'deki organize sanayi bölgesi (OSB) sayısının 366'ya ulaştığını duyurdu. Yeni yapılan Diyarbakır Silvan Gıda ve Tarımsal Sanayi İhtisas ile Trabzon Araklı Hazır Giyim-Tekstil İhtisas OSB'lerinin, ülkenin sanayi üretimine büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Yeni İhtisas Bölgesi Bilgileri

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni kurulan OSB'ler hakkında detaylar verdi. Bu yeni organize sanayi bölgeleri ile yaklaşık 3 milyon metrekare büyüklüğünde planlı sanayi alanı oluşturuldu. Kacır, "Yeni OSB'lerimizle şehirlere ve millete hayırlı olsun. Edirne'den Diyarbakır'a, Trabzon'dan Antalya'ya topyekün kalkınma hedefiyle ilerlemekte kararlıyız," dedi.

Bakan Kacır, Türkiye'nin üretim gücünü artırmaya yönelik adımların yılın son gününde de devam ettiğini vurgulayarak, ulusal kalkınma hedefleri doğrultusunda çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini ifade etti.