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Türkiye'nin Pilot Sayısı 2025'te 16 Bini Geçecek

Türkiye'de lisanslı pilot sayısının 2025'te 16 binin üzerine çıkması bekleniyor. Sivil havacılık sektörü güçleniyor.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 11:03
Türkiye'nin Pilot Sayısı 2025'te 16 Bini Geçecek

Türkiye'nin Pilot Sayısı 2025'te 16 Bini Geçecek

Geçen yıl sonunda 15 bin 530'a ulaşan lisanslı pilot sayısının, 2025 yılı itibarıyla 16 binin üzerine çıkması planlanıyor. Türkiye'nin havacılıktaki konumunu güçlendirmeyi hedefleyen bu adımlar, sektörün büyümesi ve uluslararası alandaki etkinliğinin artırılması amacını taşıyor.

Havacılık Sektörünün Önemi

AA muhabirinin elde ettiği verilere göre, havacılık sektörü artık sadece bir ulaşım alanı değil; ülkeler arasında yakınlaşmayı sağlayan, kültürleri birleştiren bir köprü olarak değerlendirilmektedir. Bu sektördeki gelişmeler, ekonomik büyümeye, turizmin gelişimine ve küresel ticaretin canlanmasına önemli katkılar sunmaktadır.

Milli Teknoloji Hamlesi ve Sektörel Hedefler

Milli Teknoloji Hamlesi çerçevesinde, havacılık endüstrisinin geliştirilmesi için çevreye duyarlı faaliyetlerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Türkiye'nin havacılık ve uzay alanında küresel rekabette konumunu güçlendirmek için kalkınma planlarına uygun çalışmalar sürdürülmektedir.

Balon Pilotları ve Denetimler

Türkiye'deki lisanslı balon pilotu sayısının 2025 yılı sonunda 773'e ulaştırılması beklenmektedir. Ayrıca, sivil havacılık kapsamında denetimlere titizlikle devam edileceği ve 2024 sonunda 1787 olan denetim sayısının bu yıl 1856 olması öngörüldüğü aktarılmaktadır.

Son olarak, Türkiye'nin Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) regülasyonlarına uyum oranının da yüzde 85 seviyesinde tutulması hedeflenmektedir.

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