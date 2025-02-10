Türkiye, Texworld Paris 2025'e 58 Şirketle Katıldı!

Türkiye, Texworld Paris Fuarı'na 58 Şirketle Katıldı

Türkiye, Avrupa'nın önde gelen hazır giyim, kumaş, aksesuar ve moda fuarlarından biri olan Texworld Paris 2025 Spring Fuarı'na toplamda 58 şirketle katılım gösterdi. Giyim ve aksesuar üreticileri için büyük bir öneme sahip olan bu fuar, Fransa'nın Paris Le Bourget Sergi Merkezi'nde bugün kapılarını açtı ve 12 Şubat'ta sona erecek. Fuar, zengin bir ürün yelpazesi sunarak önemli bir tedarik platformu olma özelliğini taşıyor.

"Geleceğe Dokunmak" Temasıyla Buluşuyor

"Geleceğe Dokunmak" mottosuyla düzenlenen fuarda, Türk tekstil sektörü firmaları, üç gün boyunca, uluslararası profesyonellere hitap ederek geniş ürün yelpazesini sergileyecek. Fuara yaklaşık 10 binden fazla profesyonelin ziyaret etmesi bekleniyor.

Türkiye Milli İştirakinde İlk Sırada

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından gerçekleştirilen Türkiye milli iştirakinde, Türkiye 19 katılımcı ülke arasında milli katılım açısından birinci sırada yer aldı. Milli iştirak kapsamındaki 47 firma ile birlikte bireysel katılımcı 11 firma ile toplamda 58 firmaya ulaşan Türkiye, böylece fuarın ikinci en büyük katılımcı ülkesi oldu.

İTO'nun Tekstil Sektöründeki Çabaları

İTO, 2020'den itibaren yılda iki kez düzenlediği Texworld Paris Fuarları Türkiye milli iştirak organizasyonunu, 15-17 Eylül 2025'te düzenlenecek olan Texworld Paris Autumn 2025 ile devam ettirecek.

İTO Başkanı Avdagiç'inden Önemli Açıklamalar

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Türk moda ve hazır giyim sektörünün, fuardaki varlığı nedeniyle duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Texworld'daki her buluşmamızda hazır giyim ve modanın yeni yorumunu görme heyecanı yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Avdagiç, Türk tekstil ve ham maddeleri ihracatının 2024 Aralık'ta %1,8 artarak 942 milyon dolar olduğunu belirtti ve sektörde yaşanan zorluklara rağmen ihracatın önemini vurguladı. "Türkiye'nin tekstil ve ham maddeleri sektöründe, ihracatta büyük emekle kazandığı mevziyi kaybetmediğini görmekteyiz" dedi.

Finansmana Erişim ve Yatırım İklimi

Finansmana erişim şartlarının iyileştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Avdagiç, "Artan finansman maliyetleri ve uygun krediye erişimde yaşanan zorluklar, ticari hayatı olumlu etkileyecektir" dedi. Türkiye’nin uluslararası kredi notunu iyileştirecek reformların sürdürülmesi gerektiğinin altını çizen Avdagiç, "Yatırım ikliminin iyileştirilmesi ve yenilenebilir enerjiye erişimin artırılması önemlidir" şeklinde konuştu.

Sonuç olarak, Türkiye’nin hazır giyim ve tekstil sektöründeki güçlü katılımı, uluslararası arenada rekabetçiliği artırma yolundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.