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Türkiye ve Körfez İşbirliği Konseyi Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Müzakereleri Başladı

Türkiye ve KİK arasında serbest ticaret anlaşması müzakereleri Ankara'da başladı. Taraflar birçok sektörde işbirliği yapmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 09:34
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 09:34
Türkiye ve Körfez İşbirliği Konseyi Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Müzakereleri Başladı

Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi Arasında İlk Tur Müzakereler

Türkiye ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) arasında serbest ticaret anlaşması (STA) için ilk tur müzakereler Ankara'da gerçekleştirildi. Bu önemli görüşmeler, Ticaret Bakanlığı'nın duyurusuna göre, ticaretin geliştirilmesi adına atılan adımlardan biri olarak öne çıkıyor.

Müzakerelerin İçeriği

Mart ayında yapılan ortak bildiri çerçevesinde, Türkiye’nin Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi tarafından başlatılan müzakerelerin ilk aşamasında, mal ticareti, menşe kuralları, müteahhitlik, turizm, sağlık gibi geniş bir yelpazede konular üzerinde detaylı tartışmalar yapıldı.

İlerleyen Süreç

Taraflar, müzakerelere çevrim içi formatta devam etmeyi planlamakta ve yılın son çeyreğinde Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da ikinci tur müzakereleri için bir araya gelmeyi hedeflemektedir. Yıl sonuna kadar bu süreçlerin tamamlanması beklenmektedir.

KİK Üye Ülkeleri ve Ticaret Hacmi

KİK üyesi ülkelerin dünya ile olan toplam ticaret hacminin 2,4 trilyon dolar olduğu belirtilmektedir. Bahreyn, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman gibi ülkelerle yapılacak serbest ticaret anlaşması, dünya üzerindeki en büyük serbest ticaret alanlarından birini oluşturmayı hedefliyor.

Türk Firmaları İçin Yeni Fırsatlar

KİK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doha'da düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi 44. Zirvesi'ne katılımından sonra Türkiye ile serbest ticaret müzakerelerini öncelikli olarak gündeme almıştı. Türkiye, geçen yıl KİK üyesi ülkeler ile 31,5 milyar dolar değerinde ticaret gerçekleştirdi.

Bu serbest ticaret anlaşması, Türk firmalarına müteahhitlik, lojistik ve turizm gibi sektörlerde önemli fırsatlar sunacak ve Türkiye'deki yatırımların artırılmasına olanak sağlayacaktır.

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