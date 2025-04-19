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Türkmenistan Büyükelçisi İşanguliyev Afyonkarahisar'da Ziyaretlerde Bulundu

Türkmenistan Büyükelçisi İşanguliyev, Afyonkarahisar'da önemli ziyaretler gerçekleştirdi ve iş fırsatları paneline katıldı.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 16:11
Türkmenistan Büyükelçisi İşanguliyev Afyonkarahisar'da Ziyaretlerde Bulundu

Türkmenistan Büyükelçisi İşanguliyev Afyonkarahisar'da Ziyaretlerde Bulundu

Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi Mekan İşanguliyev, Afyonkarahisar'da önemli ziyaretler gerçekleştirdi. İşanguliyev, ilk olarak Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nı makamında ziyaret ederek valilik şeref defterini imzaladı.

Daha sonra Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Organize Sanayi Bölgesi'ne yönelen İşanguliyev, bir otelde düzenlenen 'Türkmenistan İş Fırsatları Paneli'ne katıldı.

Diplomatik İlişkilerin 30. Yılı

Panel öncesinde açıklamalarda bulunan İşanguliyev, Türkiye Cumhuriyeti'nin uzun yıllardır Türkmenistan'ın dış politikasında öncelikli stratejik ortaklarından biri olduğunu belirtti. Bu yıl şubat ayında Türkmenistan ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 30. yılı'nı kutladıklarını vurguladı.

İşanguliyev, sözlerine şöyle devam etti: "Bu süre zarfında ülkelerimiz karşılıklı güvene dair verimli ve çok yoğun işbirliği geliştirmiştir. İkili ilişkilerimizin temelini oluşturan tarihi bağlarımız, Türkmenistan'ın istikrarlı ve şeffaf ekonomik politikalarıyla birleşerek Türk iş çevrelerinin ülkemizde olan ilgisini sürekli artırmaktadır."

Kardeş iki ülkenin ticaret, enerji, inşaat, iletişim, tekstil gibi birçok sektörde işbirliğini başarıyla sürdürdüğünü ifade eden İşanguliyev, enerji sektörünün ise işbirliğinin en stratejik alanlarından biri olduğunu belirtti. Mart ayı itibariyle Türkmenistan'ın doğal gazının Türkiye'ye sevkiyatına başlanmıştır.

Türkmenistan'ın Türkiye ilişkilerinde ticari ve ekonomik ortaklık, öncelikli alanlardan biri olarak öne çıkmaktadır.

Programda ayrıca, Afyonkarahisar Vali Vekili Özlem Kılıçtürk, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan ile Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Başkanı İhsan Beşer de konuşmalar yaptı.

Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi Mekan İşanguliyev, Afyonkarahisar'da ziyaretler...

Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi Mekan İşanguliyev, Afyonkarahisar'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi Mekan İşanguliyev, Afyonkarahisar'da ziyaretler...

Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi Mekan İşanguliyev, Afyonkarahisar'da ziyaretler gerçekleştirdi.

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