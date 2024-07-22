VakıfBank'tan Eğitim Sektörüne Özel Dijital Çözüm: Vinov Kampüs

VakıfBank, Vinov Kampüs ile Eğitim Sektörünü Destekliyor

VakıfBank, eğitim alanında yenilikçi bir adım atarak "Vinov Kampüs" ürünü ile karşımıza çıkıyor. Bu ürün, okul ve öğrenci tahsilat süreçlerini dijitalleştirerek, işlemleri kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Yenilikçi Bir Tahsilat Sistemi

Bankanın yaptığı açıklamaya göre, Vinov Kampüs ile ilgili olarak, öğrencilerin eğitim harcamaları için birçok avantaj sağlanıyor. Bu ekosistem, “Bir Sonraki Bankacılık” mottosuyla, dijital ve güvenilir tahsilat yöntemleri sunmaya odaklanmıştır.

Şube Ziyaretine Gerek Kalmıyor

Gerçekleştirilen bu dijital dönüşümle birlikte, veliler tamamen çevrimiçi yöntemlerle okul harcamalarını ödeyebiliyor. Vinov limit ile ilkokuldan üniversiteye kadar tüm eğitim masrafları, şubeye gitmeden kolayca ödenebiliyor.

Okul Entegrasyon Süreci ve Avantajları

Birçok kolej ve üniversite, Vinov Kampüs ile entegre olma aşamasında. Okullar, Vinov İş Yeri Portalı ve kendi ERP sistemleri aracılığıyla hızlı bir şekilde sisteme dahil olabiliyor. Bu entegrasyon sayesinde okullar, veri güvenliğinden faydalanarak, tahsilat süreçlerini verimli bir şekilde yönetebiliyor.

Dijital Tahsilat Kaydı ile Kolaylık Sağlanıyor

Özel okullar, sistemde "Vinov İş Yeri" olarak tanımlandıktan sonra velilerine tahsilat kaydı göndererek işlemleri başlatabiliyor. Veliler, Vinov Kampüs web sitesinden anlaşmalı okulların listesine erişebiliyor ve başvuru yapabiliyor. Bu sayede, banka şubelerine gitmeden, taksit ödemelerini dijital ortamda yönetebiliyorlar.

Ayrıca, VakıfBank müşterisi olmayan veliler için de uzaktan kayıt işlemleri sağlanarak, yeni müşteriler kazanım süreci hızlandırılmaktadır. Vinov Kampüs, velilere sağladığı özel limitlerle ve avantajlı paketlerle eğitim masraflarında büyük kolaylık sunmaktadır.