Yatırım Fonları Haftalık Kaybında Hedef Portföy Başı Çekiyor

Bu hafta yatırım fonları arasındaki en büyük kaybı, Hedef Portföy Poyraz Hisse Senedi Serbest Fon yaşadı, yüzde 29,68 oranında düştü.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 11:07
Yatırım Fonları Haftalık Kaybında Hedef Portföy Başı Çekiyor

Yatırım Fonları Haftalık Negatif Performans

Bu hafta, **yatırım fonları** arasında en fazla kaybetme oranına sahip olan fon, yüzde 29,68 ile Hedef Portföy Poyraz Hisse Senedi Serbest (TL) Fon oldu. Bu fon, hisse senedi yoğunluğu ile dikkat çekmesine rağmen, yatırımcılarına büyük bir kayıp yaşattı.

Emeklilik Fonları da Düşüşte

Kayıplar sadece yatırım fonları ile sınırlı kalmadı; HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fonu da yüzde 2,36 düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik fonu olarak belirlendi.

Haftanın En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%)
Hedef Portföy Poyraz Hisse Senedi Serbest (TL) Fon 26,10677 -29,68
Invheo Portföy Gedik Yatırım Serbest (TL) Özel Fon 0,667255 -17,25
Trive Portföy Serbest Fon 0,364304 -11,87
Allbatross Portföy Atlas Serbest Fon 0,6811 -11,81
Allbatross Portföy Atmaca Hisse Senedi Serbest Fon 0,564775 -11,30
Pardus Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon 0,897403 -9,61

Emeklilik Fonları Haftalık Kaybettirenler

Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%)
HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fonu 0,623623 -2,36
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Koç İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu 0,412257 -2,29
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu 0,180386 -1,76

Yatırımcılar, piyasalardaki dalgalanmalara dikkat ederek stratejilerini gözden geçirmeleri gerekmektedir.

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