Yatırım Fonları ve BES Performansı: Haftalık Değişimler

Haftalık Yatırım Fonları Değerlendirmesi
Geçtiğimiz hafta, yatırım fonlarının ortalama getirisi %0,44, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonlarının getirisi ise %0,50 olarak gerçekleşti. Yatırım fonları arasında en fazla yükselen fon, %1,09 ile Hisse Senedi Fonları oldu. Buna karşın, en fazla değer kaybeden fon ise %0,75 düşüş ile Fon Sepeti Fonları olarak belirlendi.
BES Fonlarındaki Değişimler
BES fonları tarafında, en fazla artış %1,96 ile Yaşam Döngüsü/Hedef Fon kategorisinde gözlemlenirken, en çok gerileyen fon ise %0,49 ile Kıymetli Madenler oldu.
Haftalık Fon Performans Raporu
|Fon Kategori
|Haftalık Getiri %
|Kazandıran Fon Sayısı
|Kaybettiren Fon Sayısı
|Yatırım Fonları
|0,44
|80
|50
|Borsa Yatırım Fonları
|0,45
|121
|0
|Borçlanma Araçları Fonları
|0,34
|62
|11
|Fon Sepeti Fonları
|-0,75
|32
|44
|Hisse Senedi Fonları
|1,09
|103
|19
|Karma ve Değişken Fonlar
|-0,09
|85
|55
|Katılım Fonları
|-0,16
|37
|20
|Kıymetli Maden Fonları
|-0,52
|11
|7
|Para Piyasası Fonları
|0,56
|20
|0
|Serbest Fon
|0,58
|33
|39
Emeklilik Fonları Performansı
|Fon Kategori
|Haftalık Getiri %
|Kazandıran Fon Sayısı
|Kaybettiren Fon Sayısı
|Emeklilik Fonları
|0,50
|31
|70
|Başlangıç Fonları
|0,54
|10
|0
|Borçlanma Araçları
|0,20
|39
|6
|Değişken
|0,64
|17
|24
|Devlet Katkısı
|0,70
|12
|0
|Endeks
|0,85
|31
|0
|Fon Sepeti Fonu
|0,59
|9
|7
|Hisse Senedi
|1,15
|27
|5
|Karma
|-0,22
|4
|5
|Katılım
|0,03
|2
|5
|Kıymetli Madenler
|-0,49
|1
|5
|OKS Katılım
|0,37
|4
|0
|OKS Standart
|0,50
|10
|0
|Para Piyasası
|0,56
|13
|0
|Standart
|0,56
|13
|0
|Yaşam Döngüsü/Hedef Fon
|1,96
|3
|0
(Sürecek)