Yatırım Fonları ve BES Performansı: Haftalık Değişimler

Haftalık Yatırım Fonları Değerlendirmesi

Geçtiğimiz hafta, yatırım fonlarının ortalama getirisi %0,44, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonlarının getirisi ise %0,50 olarak gerçekleşti. Yatırım fonları arasında en fazla yükselen fon, %1,09 ile Hisse Senedi Fonları oldu. Buna karşın, en fazla değer kaybeden fon ise %0,75 düşüş ile Fon Sepeti Fonları olarak belirlendi.

BES Fonlarındaki Değişimler

BES fonları tarafında, en fazla artış %1,96 ile Yaşam Döngüsü/Hedef Fon kategorisinde gözlemlenirken, en çok gerileyen fon ise %0,49 ile Kıymetli Madenler oldu.

Haftalık Fon Performans Raporu

Fon Kategori Haftalık Getiri % Kazandıran Fon Sayısı Kaybettiren Fon Sayısı Yatırım Fonları 0,44 80 50 Borsa Yatırım Fonları 0,45 121 0 Borçlanma Araçları Fonları 0,34 62 11 Fon Sepeti Fonları -0,75 32 44 Hisse Senedi Fonları 1,09 103 19 Karma ve Değişken Fonlar -0,09 85 55 Katılım Fonları -0,16 37 20 Kıymetli Maden Fonları -0,52 11 7 Para Piyasası Fonları 0,56 20 0 Serbest Fon 0,58 33 39

Emeklilik Fonları Performansı

Fon Kategori Haftalık Getiri % Kazandıran Fon Sayısı Kaybettiren Fon Sayısı Emeklilik Fonları 0,50 31 70 Başlangıç Fonları 0,54 10 0 Borçlanma Araçları 0,20 39 6 Değişken 0,64 17 24 Devlet Katkısı 0,70 12 0 Endeks 0,85 31 0 Fon Sepeti Fonu 0,59 9 7 Hisse Senedi 1,15 27 5 Karma -0,22 4 5 Katılım 0,03 2 5 Kıymetli Madenler -0,49 1 5 OKS Katılım 0,37 4 0 OKS Standart 0,50 10 0 Para Piyasası 0,56 13 0 Standart 0,56 13 0 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 1,96 3 0

(Sürecek)