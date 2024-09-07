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Yatırım Fonları ve BES Performansı: Haftalık Değişimler

Bu hafta yatırım fonları ortalama %0,44, BES fonları ise %0,50 değer kazandı. Hisse senedi fonları ön plana çıktı.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 11:08
Yatırım Fonları ve BES Performansı: Haftalık Değişimler

Haftalık Yatırım Fonları Değerlendirmesi

Geçtiğimiz hafta, yatırım fonlarının ortalama getirisi %0,44, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonlarının getirisi ise %0,50 olarak gerçekleşti. Yatırım fonları arasında en fazla yükselen fon, %1,09 ile Hisse Senedi Fonları oldu. Buna karşın, en fazla değer kaybeden fon ise %0,75 düşüş ile Fon Sepeti Fonları olarak belirlendi.

BES Fonlarındaki Değişimler

BES fonları tarafında, en fazla artış %1,96 ile Yaşam Döngüsü/Hedef Fon kategorisinde gözlemlenirken, en çok gerileyen fon ise %0,49 ile Kıymetli Madenler oldu.

Haftalık Fon Performans Raporu

Fon Kategori Haftalık Getiri % Kazandıran Fon Sayısı Kaybettiren Fon Sayısı
Yatırım Fonları 0,44 80 50
Borsa Yatırım Fonları 0,45 121 0
Borçlanma Araçları Fonları 0,34 62 11
Fon Sepeti Fonları -0,75 32 44
Hisse Senedi Fonları 1,09 103 19
Karma ve Değişken Fonlar -0,09 85 55
Katılım Fonları -0,16 37 20
Kıymetli Maden Fonları -0,52 11 7
Para Piyasası Fonları 0,56 20 0
Serbest Fon 0,58 33 39

Emeklilik Fonları Performansı

Fon Kategori Haftalık Getiri % Kazandıran Fon Sayısı Kaybettiren Fon Sayısı
Emeklilik Fonları 0,50 31 70
Başlangıç Fonları 0,54 10 0
Borçlanma Araçları 0,20 39 6
Değişken 0,64 17 24
Devlet Katkısı 0,70 12 0
Endeks 0,85 31 0
Fon Sepeti Fonu 0,59 9 7
Hisse Senedi 1,15 27 5
Karma -0,22 4 5
Katılım 0,03 2 5
Kıymetli Madenler -0,49 1 5
OKS Katılım 0,37 4 0
OKS Standart 0,50 10 0
Para Piyasası 0,56 13 0
Standart 0,56 13 0
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 1,96 3 0

(Sürecek)

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