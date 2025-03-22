Yatırım Rehberi: Altın ve Dolar Yükselirken Borsa Değer Kaybetti

Borsa İstanbul, haftayı %16,57 kayıpla kapatırken, altın ve dolar değer kazandı. Tekfen Holding en çok prim yapan hisse oldu.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 11:01
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 11:01
Yatırım Rehberi: Altın ve Dolar Yükselirken Borsa Değer Kaybetti

Yatırım Araçları Haftayı Nasıl Geçirdi?

Bu hafta yatırım araçları arasında altın ve dolar yatırımcısına kazandırırken, Borsa İstanbul'daki BIST 100 endeksi %16,57 değer kaybederek 9.044,64 puanla haftayı tamamladı. Endeks, hafta içerisinde en düşük 8.984,54, en yüksek ise 10.902,61 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da Dikkat Çeken Rakamlar

Bu dönemde Borsa İstanbul'un mali endeksi %19,41 azalarak 10.546,27 puana, hizmetler endeksi %15,36 kayıpla 8.830,08 puana, sanayi endeksi %12,65 düşüşle 11.919,87 puana, teknoloji endeksi ise %7,45 değer kaybıyla 16.998,09 puana geriledi.

En Çok Prim Yapan Hisse: Tekfen Holding

BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen şirket %33,57 ile Tekfen Holding oldu. Tekfen'in ardından %8,72 ile Altınay Savunma ve %3,72 ile Pasifik Eurasia Lojistik hisseleri geldi. En çok değer kaybeden hisseler ise %29,09 ile Yapı ve Kredi Bankası, %28,24 ile Akbank ve %26,19 ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası olarak sıralandı.

Değerli Şirketler ve Fiyatları

Borsa İstanbul'da en değerli şirketler sıralamasında; ASELSAN 503 milyar 880 milyon lira, Garanti BBVA 450 milyar 240 milyon lira ve Türk Hava Yolları 394 milyar 335 milyon lira ile öne çıkıyor.

Altın ve Dolar Fiyatlarındaki Artış

24 ayar külçe altının gram fiyatı bu hafta %4,17 artarak 3.671 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı ise %4,13 değer kazanarak 24.846 liraya yükseldi. Dolar satış fiyatı %3,65 artışla 38,0130 lira seviyesine çıktı. Avro da %3,57 yükselerek 41,3460 lira oldu. İngiliz sterlininin fiyatı da %3,65 artışla 49,1600 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya nazaran %4,03 yükselişle 43,1000 lira seviyesinden işlem gördü.

(Sürecek)

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