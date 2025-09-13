Yatırım ve BES Fonları Haftalık Raporu: Kıymetli Maden Fonları Zirvede

Bu hafta yatırım fonları ortalama %0,55, BES fonları %0,47 değer kaybetti; kıymetli maden fonları en çok yükseldi, hisse senedi ve endeks fonları geriledi.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 11:03
Yatırım ve BES Fonları Haftalık Özet

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,55, BES fonları ise ortalama yüzde 0,47 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 3,58 ile "Kıymetli Maden Fonları"nda gerçekleşti; en çok gerileyen ise yüzde 3,28 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

BES fonları tarafında en yüksek artış yüzde 3,49 ile "Kıymetli Madenler"de görüldü; en fazla düşüş yüzde 2,14 ile "Endeks" fonlarında gerçekleşti.

Detaylı Fon Dağılımı

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren AdetYatırım Fonları -0,551251614Borsa Yatırım Fonları-1,64916Borçlanma Araçları Fonları0,78820Fon Sepeti Fonları0,716518Hisse Senedi Fonları-3,2812154Karma ve Değişken Fonlar0,279265Katılım Fonları0,766713Kıymetli Maden Fonları3,58220Para Piyasası Fonları0,79710Serbest Fon-0,70840364Haftalık Emeklilik Fonları Emeklilik Fonları -0,47169231Başlangıç Fonları0,78100Borçlanma Araçları0,77450Değişken-1,0837106Devlet Katkısı-0,49111Endeks-2,1405Fon Sepeti Fonu-0,10715Hisse Senedi-2,89035Karma0,4463Katılım-0,69927Kıymetli Madenler3,49160OKS Katılım0,081212OKS Standart0,0664Para Piyasası0,77130Standart-0,0858Yaşam Döngüsü/Hedef Fon0,1412(Sürecek)

