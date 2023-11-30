Yemek kartını market alışverişinde kullananlar için yeni düzenleme yolda

Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Yapılan araştırmalara göre, şirketlerin yüzde 59'u 2024 için sadece tek bir zam planlıyor. Asgari ücret artışının ardından yemek kartı ücretlerinde beklenen değişikliklere dair dikkat çekici bir uyarı yapıldı. İşte detaylar...

Yemek kartını market alışverişinde kullananlar için yeni düzenleme yolda
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Milyonlar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının sonuçlarını beklerken, asgari ücret zammıyla birlikte yemek kartları gibi yan haklara dair soru işaretleri ortaya çıkmış durumda. 01 Temmuz 2023 - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında geçerli olan günlük 105.75 Türk Liralık yemek bedeli sosyal güvenlik primi istisnası, asgari ücret belirlendikten sonra artması muhtemel.

Bu konuda dikkat çeken bir detay, PERYÖN (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği) tarafından düzenlenen özel bir webinar sırasında ortaya çıktı. Yılbaşı yaklaşırken iş dünyasının gündemindeki ücret artışları ve yan haklar trendleri üzerine konuşulan bu etkinlikte, MERCER araştırmalarına dayanarak, şirketlerin yüzde 59'unun yıl içinde bir kez, yüzde 33'ünün iki kez, yüzde 8'inin ise üç kez veya daha fazla ücret artışı yapmayı planladığı belirlendi. Ayrıca, şirketlerin yüzde 79'unun 2024 Ocak ayında zam yapmayı planladığı ifade edildi.

Mehmet Koçak Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Koçak, konuşmasında asgari ücret artışına odaklandı. Koçak, yemek kartlarıyla ilgili olarak "Yemek kartlarının sadece yemek için kullanılması gerekiyor. SGK, yemek kartları ile yemek harici alışveriş yapıldığı tespit edilirse işletmelere fark matrahları çıkaracak" dedi. Koçak ayrıca, yeni düzenlemelerle market alışverişlerinin yemek kartlarıyla yapılmasının teşvik edilebileceğini ve bu durumun devletin gelir kaybını azaltıcı bir etkisi olabileceğini vurguladı.

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