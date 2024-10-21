Yeni YEKA Yarışma Tarihleri Açıkladı

Yeni YEKA Yarışma Tarihleri Belirlendi

Enerji Bakanlığı, yenilenebilir enerji kaynakları alanında önemli bir adım atarak yeni YEKA (Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları) yarışma tarihlerini açıkladı.

Yarışma Tarihleri

Enerji Bakanı Bayraktar, rüzgar enerjisi sistemleri (RES) için yarışma tarihinin 28 Ocak 2025, güneş enerjisi sistemleri (GES) için ise 4 Şubat 2025 olarak belirlendiğini duyurdu. Detaylı Bilgiler İçin Takipte Kalın

Yarışmalar için başvuru süreçleri ve diğer detaylar önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacak.