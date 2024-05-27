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Yüzyılın en şaşırtan zammı kapıda! Bu kadarı da pes dedirtti

Damacana su fiyatları son bir yılda neredeyse iki katına çıkarak bazı markalarda 100 TL'ye ulaştı. Ortalama bir aile, aylık su tüketimi için 500 TL harcıyor.

Yayın Tarihi: 27.05.2024 17:43
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 17:43
Yüzyılın en şaşırtan zammı kapıda! Bu kadarı da pes dedirtti

Son dönemde temel gıda ürünlerine gelen zamlar, damacana su fiyatlarını da etkiledi. Enflasyon oranlarının yükselmesinden kaynaklı, vatandaşlar hangi ürüne el atsa zamla karşı karşıya kalıyordu. Yeni yapılan bir zam açıklamasıyla, damacana su fiyatlarında da zam geldiği paylaşıldı. Hem plastik hem de cam damacana fiyatlarına zam yapıldı.

Sözcü’den Sayime Başçı’nın tarafında detaylı şekilde yapılan habere göre, 19 litrelik damacana su fiyatları son bir yılda neredeyse iki katına çıktı. Bu yükselişe ek olarak bazı markaların fiyatı 100 TL'ye kadar yükseliş gösterdi. Bir damacanadan ortalama 95 bardak su elde edilebildiği hesaplandığında, 1 bardak suyun fiyatı yaklaşık 1 TL’ye denk geliyor. Vatandaşlar 1 bardak su içmeleri halinde 1 TL ödeme yapmış oluyor. Tabi ki cam damacana da fiyatlar çok daha yüksek.

Damacana fiyatları zirveyi gördü

2023 yılının Mayıs ayında 74 TL olan bir markanın damacana suyu, yüzde 29'luk bir zamla 96 TL’ye ulaştı. Sektördeki fiyatlar genel olarak 85 TL ile 100 TL arasında değişiyor. Bir ailenin aylık ortalama 5 damacana su tüketmesi durumunda, sadece içme suyu gideri 500 TL’yi buluyor. Yani vatandaşların su giderleri bile enflasyonla yarışır halde. Özellikle haftada en az 1 damacana tüketilmesiyle 500 TL'yi aşan su gideri; 4 kişilik ailelerde neredeyse iki katına çıkıyor.

Yüzyılın en şaşırtan zammı kapıda! Bu kadarı da pes dedirtti

Cam damacana fiyatları rekor kırdı

Cam ambalajda satılan bir markanın 19 litrelik damacana suyu, 2022 sonunda 39.5 TL iken, 2023’ün başında yüzde 8.8’lik bir zam ile 43 TL’ye çıktı. Aynı ürün yıl içinde 48.5 TL’ye yükseldi ve yıl sonunda 77 TL’ye ulaştı. Geçen yıl Mayıs ayında 48.5 TL olan 19 litrelik damacana su, 2024 Mayıs ayında yüzde 95.8’lik zam ile 95 TL’ye çıktı. 

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