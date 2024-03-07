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Annelere yeni ulaşım desteği! Ücretsiz toplu ulaşım kartı başvurana veriliyor

Seçimlere sayılı günler kala belediyeler manifestolarını açıklamaya devam ediyor. Açıklaması yapılan bir destekte o kadınlara ücretsiz ulaşım kartı verileceği belirtilmiş bulunuyor.

Yayın Tarihi: 07.03.2024 14:57
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 14:57
Annelere yeni ulaşım desteği! Ücretsiz toplu ulaşım kartı başvurana veriliyor

Seçimlere sayılı bir vakit kaldı. 2024 yılı içerisinde yerel seçimler 31 Mart'ta düzenlenecek. Seçim öncesinde belediye başkanları ve başkan adayları, tüm partililer seçim manifestolarını açıklamaya devam ediyor. Belediye başkanları seçim vaatlerini kimi zaman seçilmesi durumunda uygulamaya sokacaklarını açıklarken, kimi yetkililer de oy toplamak adına anında uygulamaya sokmaya başlayabiliyor. Gün gün belediyeler ile alakalı açıklamalar yapılmaya devam ediyor. Son yapılan açıklamada toplu ulaşımın ücretsiz olacağı belirtilirken, destek kadınları kapsıyor.

Kırıkkale Belediyesi, anne ve bebek sağlığının korunması adına önemli bir adım atmış bulunuyor. Belediyenin Mart ayı meclis toplantısında yeni alınan bir destek açıklaması, sabah saatlerinde yapıldı. Kırıkkale Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan anne adayları, şehir içi toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak faydalanabilecek.

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Düzenlenen toplantı sonrasında Belediye Başkanı Mehmet Saygılı tarafından yapılan açıklamada anne adaylarının sağlıklı bir gebelik dönemi geçirebilmesi adına ve sağlık kuruluşlarına kolay bir şekilde ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla hiçbir sınırlama olmadan ücretsiz Toplu taşıma araçlarını kullanabileceği belirtildi. 

KADINLARA ÜCRETSİZ ULAŞIM KARTI

Kırıkkale Belediyesi tarafından başlatılan bedava toplu taşıma hizmeti ile alakalı olarak başvuran annelere ücretsiz ulaşım kartı verileceği belirtildi. Uygulamadan faydalanmak isteyen hamile kadınlar, Sağlıklı Hayat Merkezi, Aile Sağlık merkezlerine başvurarak kayıt yaptırabilecek. Yaptırılan kayıtlar doğrultusunda anne adaylarına ücretsiz olarak ulaşım kartı verilecek. Verilen bu kartlar toplu ulaşımda bedava ulaşım hizmetini sağlayacak. 

Belediye tarafından hamile kadınlara sağlanan bu destek ile alakalı açıklama yapılarak; anne adaylarının sağlık kuruluşlarına daha rahat ulaşılmasını sağlayacakları belirtildi. Ekonomik yükleri hafifletecek olan bu destek uygulaması sayesinde anne ve bebek sağlığının korunmasına katkı sağlanacağı da açıklamalar arasında yer aldı.

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Annelere yeni ulaşım desteği! Ücretsiz toplu ulaşım kartı başvurana veriliyor

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