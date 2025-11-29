ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

ASHB personeline Halkbank ile varılan anlaşma toplam 120.000 TL promosyon öngörüyor: 105.000 TL nakit (Aralık 2025) ve 15.000 TL Paraf Puan (Ocak 2026).

Yayın Tarihi: 29.11.2025 22:31
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 22:31
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (ASHB) merkez teşkilatı personeline yönelik, Halkbank ile imzalanan promosyon anlaşması resmîleşti. Yapılan mutabakata göre personele toplam 120.000 TL promosyon verilecek; bunun 105.000 TL'si nakit ve 15.000 TL'si Paraf Puan desteği olarak sağlanacak.

Anlaşma Detayları

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre promosyon ödemesi iki aşamada gerçekleştirilecek. 105.000 TL tutarındaki nakit ödeme, herhangi bir taksitlendirme olmaksızın Aralık 2025 içinde personele ait maaş hesaplarına tek seferde yatırılacak. Buna ek olarak personele verilecek Paraf kredi kartlarına 15.000 TL değerinde harcama puanı yüklenerek, bu puanların kullanımı Ocak 2026 itibarıyla başlayacak.

Nakit Yerine Faizsiz Kredi Seçeneği

Anlaşmanın en dikkat çeken maddelerinden biri, nakit promosyonu tercih etmeyen çalışanlara sunulan alternatif finansman modeli oldu. Nakit ödemeyi tercih etmeyen personel, Halkbank'ın sunduğu faizsiz özel kredi paketinden yararlanabilecek. Bu seçenek, toplu paraya veya borç kapatmaya ihtiyaç duyan personele avantaj sağlıyor; çalışanlar promosyon hakkından feragat ederek farklı vadelerde yüksek limitli kredi kullanabiliyor.

Vadeye Göre Faizsiz Kredi Tutarları ve Ödeme Planı

6 Ay — Çekilebilecek Kredi Tutarı: 660.000 TL, Aylık Ödenecek Taksit: 110.000 TL

8 Ay — Çekilebilecek Kredi Tutarı: 526.000 TL, Aylık Ödenecek Taksit: 65.750 TL

10 Ay — Çekilebilecek Kredi Tutarı: 440.000 TL, Aylık Ödenecek Taksit: 44.000 TL

12 Ay — Çekilebilecek Kredi Tutarı: 381.000 TL, Aylık Ödenecek Taksit: 31.750 TL

18 Ay — Çekilebilecek Kredi Tutarı: 279.000 TL, Aylık Ödenecek Taksit: 15.500 TL

24 Ay — Çekilebilecek Kredi Tutarı: 227.000 TL, Aylık Ödenecek Taksit: 9.458 TL

Süreç ve Yetkililer

Promosyon ihalesini bizzat takip eden Bakan Mahinur Özdemir Göktaş liderliğinde yürütülen görüşmeler neticesinde Halkbank ile anlaşma sağlandı. Bakanlık, personelin alım gücünü desteklemeye yönelik bu adımın, mevcut ekonomik koşullar ve enflasyon verileri dikkate alınarak atıldığını belirtiyor.

Not: Verilen tutarlar ve tarihler, anlaşma metninde belirtilen şekilde korunmuştur.

