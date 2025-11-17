Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Ocak 2026 Emekli Zammı İçin TÜED'den Seyyanen Zam Talebi

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanlar Kurulu, Ankara'da gerçekleştirdiği kritik toplantının ardından emeklilerin taleplerini içeren çarpıcı bir sonuç bildirisi yayımladı. Bildiride, enflasyon karşısında eriyen emekli aylıklarına ivedilikle seyyanen zam yapılması gerektiği vurgulandı; ayrıca 2000 sonrası intibak ve 2026 yılı bütçesinin emeklilerin yaşam maliyeti esas alınarak hazırlanması talep edildi.

Emekliye Seyyanen Zam Talebi

Milyonlarca emeklinin aylardır süren bekleyişine dikkat çeken TÜED, yıl içinde yapılan enflasyon farkı düzenlemelerinin ve kök aylık uygulamalarının yetersiz kaldığını belirtti. Bildiride, emeklilerin alım gücündeki gerilemenin giderilmesi için seyyanen zammın bir an önce hayata geçirilmesi gerektiği ifade edildi.

TÜFE Eleştirisi

TÜED sonuç bildirgesinde mevcut ekonomik programın enflasyonla mücadelede beklenen sonuçları vermediği savunuldu. Metinde "TÜFE, Çarşı-Pazar Gerçeğini Yansıtmıyor" ifadesi kullanılarak, resmi enflasyon verileri ile gerçek piyasa fiyatları arasındaki makasın emekli aylıklarını hızla erittiğine dikkat çekildi.

Maaşlar, Asgari Ücret ve Bütçe Çağrısı

Bildiride, emekli aylıklarının açlık sınırı ve asgari ücretin altında kalmasının kabul edilemez olduğu belirtilerek şu ifadeye yer verildi: "Emeklilik hukukunun korunması... ve insanca yaşamaya yetecek aylık ödenmesi şarttır." TÜED, Meclis'e çağrı yaparak 2026 bütçesinde emeklilerin yaşam maliyetinin esas alınarak gerekli kaynağın ayrılmasını istedi ve 2000 sonrası intibak sorununun derhal sonuçlandırılmasını talep etti.

Kök Aylık ve Ek Ödeme Talepleri

Dernek, emekli maaş sistemindeki teknik sorunlara da dikkat çekti. Kök aylıkların düşmesini önlemek ve sistemin adil işlemesi için alt sınır aylık bağlama oranının %70 olması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, emeklilerin harcamalarında ödediği dolaylı vergiler nedeniyle aylıklarının fiilen küçüldüğü belirtilerek, şu an %4-5 arasında değişen ek ödeme oranının güncel koşullarda yetersiz kaldığı ve bunun %10 olarak yeniden düzenlenmesi talep edildi.