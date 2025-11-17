Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

TÜED, Ocak 2026 için emeklilere ivedilikle seyyanen zam, 2000 sonrası intibak ve 2026 bütçesinde kaynak ayrılmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 12:41
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 12:41
Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Ocak 2026 Emekli Zammı İçin TÜED'den Seyyanen Zam Talebi

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanlar Kurulu, Ankara'da gerçekleştirdiği kritik toplantının ardından emeklilerin taleplerini içeren çarpıcı bir sonuç bildirisi yayımladı. Bildiride, enflasyon karşısında eriyen emekli aylıklarına ivedilikle seyyanen zam yapılması gerektiği vurgulandı; ayrıca 2000 sonrası intibak ve 2026 yılı bütçesinin emeklilerin yaşam maliyeti esas alınarak hazırlanması talep edildi.

Emekliye Seyyanen Zam Talebi

Milyonlarca emeklinin aylardır süren bekleyişine dikkat çeken TÜED, yıl içinde yapılan enflasyon farkı düzenlemelerinin ve kök aylık uygulamalarının yetersiz kaldığını belirtti. Bildiride, emeklilerin alım gücündeki gerilemenin giderilmesi için seyyanen zammın bir an önce hayata geçirilmesi gerektiği ifade edildi.

TÜFE Eleştirisi

TÜED sonuç bildirgesinde mevcut ekonomik programın enflasyonla mücadelede beklenen sonuçları vermediği savunuldu. Metinde "TÜFE, Çarşı-Pazar Gerçeğini Yansıtmıyor" ifadesi kullanılarak, resmi enflasyon verileri ile gerçek piyasa fiyatları arasındaki makasın emekli aylıklarını hızla erittiğine dikkat çekildi.

Maaşlar, Asgari Ücret ve Bütçe Çağrısı

Bildiride, emekli aylıklarının açlık sınırı ve asgari ücretin altında kalmasının kabul edilemez olduğu belirtilerek şu ifadeye yer verildi: "Emeklilik hukukunun korunması... ve insanca yaşamaya yetecek aylık ödenmesi şarttır." TÜED, Meclis'e çağrı yaparak 2026 bütçesinde emeklilerin yaşam maliyetinin esas alınarak gerekli kaynağın ayrılmasını istedi ve 2000 sonrası intibak sorununun derhal sonuçlandırılmasını talep etti.

Kök Aylık ve Ek Ödeme Talepleri

Dernek, emekli maaş sistemindeki teknik sorunlara da dikkat çekti. Kök aylıkların düşmesini önlemek ve sistemin adil işlemesi için alt sınır aylık bağlama oranının %70 olması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, emeklilerin harcamalarında ödediği dolaylı vergiler nedeniyle aylıklarının fiilen küçüldüğü belirtilerek, şu an %4-5 arasında değişen ek ödeme oranının güncel koşullarda yetersiz kaldığı ve bunun %10 olarak yeniden düzenlenmesi talep edildi.

İLGİLİ HABERLER

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı
2
Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!
3
400.000 TL karşılıksız ödeme almak için hemen e-Devlet'e gidin! Başvurular başladı
4
Sosyal Desteğe İŞKUR damgası! 18-55 yaş arası olmanız yeterli! 1650 TL 3 kerede ödeniyor
5
Bakan Işıkhan'dan emekliye bayram müjdesi! Sadece o emekli +4500 TL maaş alabilecek
6
Bunu yapan emekli iki promosyon birden alacak! 17 bin TL'ye kadar cüzdanlar dolacak
7
ÖTV'siz 400.000 TL'ye otomobil fırsatı! Otomobil devinden büyük indirim

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler