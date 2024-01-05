Beyaz peynir, kaşar, zeytin, sucuk, pastırma... Hepsi yüzde 49 indirimle satışta!

Kahvaltılık ürünlerinde indirim bekleyen vatandaşlara bu sefer indirim kampanyası CarrefourSA marketlerden duyuruldu. İndirimli şekilde kahvaltılık ürünlerini satın alıp kahvaltılık gözünü doldurmak isteyen vatandaşlar, CarrefourSA marketlerin başlatmış olduğu bu kampanya ile bayram edecek. %49 orana kadar indirimin söz konusu olduğu ürünler içersinde yok yok! Lor peynirinden badem sütüne, zeytinden peynire kadar bir çok ürün indirimli şekilde CarrefourSA marketlerin raflarında satışa çıkartıldı. CarrefourSA kartlara özel olarak sunulan bu indirim kampanyasından; dilerseniz CarrefourSA online marketlerden dilerseniz de sizlere en yakın CarrefourSA market şubelerinden yararlanabilirsiniz. İşte CarrefourSA market kahvaltılık ürünleri indirim fırsatlarının detayları...

CARREFOURSA KAHVALTILIK ÜRÜNLERİNDE ÇILDIRTACAK KAMPANYA

CarrefourSA marketler kahvaltılık ürünlerinde çıldıracak bir kampanyaya imza attı. Vatandaşların kahvaltılık gözünü ağzına kadar doldurmasına sebebiyet verecek bir kampanyaya imza atan CarrefourSA marketler; lor peyniri, tam yağlı beyaz peynir, dana pastırma, tost peyniri, zeytin, bitkisel sütler, taze kaşar peyniri, sucuk gibi ürünlerinde %49 oranına varan indirim kampanyalarıyla satışa çıkarttı. Vatandaşlar CarrefourSA kartlarıyla indirimli şekilde satışa çıkartılmış bu ürünlerden yararlanabilecek. Farklı farklı indirim oranları ile satışa çıkartılmış bu ürünlerden sizler de dilerseniz CarrefourSA online market üzerinden ya da CarrefourSA market şubelerinden yararlanabilirsiniz.





CARREFOURSA İNDİRİMLİ KAHVALTILIK ÜRÜNLERİ LİSTESİ

CarrefourSA marketler onlarca çeşit kahvaltılık ürünlerinde indirim kampanyasına imza atarken, vatandaşların tüm kahvaltılık ihtiyaçlarını gidermeyi garanti ediyor. İşte CarrefourSA marketlerin farklı farklı indirim oranlarıyla satışa çıkardığı birbirinden kaliteli kahvaltılık ürünleri...

Ekici Tam Yağlı Beyaz Peynir Kg 129,95 TL



Muratbey Lor Peyniri 500 Gr 45,90 TL



Ekici Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir 450 G 129,95 TL



Ekici Beyaz Peynir Tam Yağlı 500 Gr 99,95 TL



Muratbey Sürmeli Tam Yağlı Taze Peynir 700 Gr 129,95 TL



Ekici Krem Peynir 400 g 89,90 TL



Pınar Kahvaltı Keyfi Tost Peyniri 600 Gr 149,95 TL



Sultan Dilimli Dana Pastırma Kg 799,90 TL



Ekici Peynir Lezzet Paketi 600 Gr 209,90 TL



Sude Gemlik Yağlı Siyah Zeytin 261- 320 Kg 129,95 TL



Bahçıvan Süzme Peynir 800 g 99,95 TL



Bahçıvan Dilimli Tost Peyniri 500 Gr 139 TL



Tahsildaroğlu Tereyağ 250 G 76,30 TL



Tahsildaroğlu Geleneksel Tereyağı 125 Gr 36,33 TL



Ekici Süzme Peynir 400 Gr 79,95 TL



Pınar Gurme Sucuk 250 G 134,95 TL



Ekici Hellim Peynir 225 Gr 85,90 TL



Ekici Peynir Çubukları 200 Gr 79,95 TL



Kiri Tam Yağlı Taze Peynir 150 G 37,90 TL



Polonez Kangal Sucuk 180 G 99,90 TL



Ekici Tel Peyniri 200 Gr 82,90 TL



Muratbey Taze Kaşar Peyniri 500 Gr 169,95 TL



Ekici Taze Kaşar Peyniri 600 Gr 169,90 TL



Pınar Uzun Hindi Sosis 430 G 69,90 TL



Pınar Süzme Peynir 500 Gr 69 TL







CARREFOURSA İNDİRİMLİ KAHVALTILIK ÜRÜNLERİ TAM LİSTE