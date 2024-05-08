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BİM 10 Mayıs kataloğu iple çekilecek! O ürün sabahın ilk ışıklarında gelecek

BİM 10 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Katalogda yer alan o ürün şok edeceğe benzerken, ilk defa bir markette satışa konuldu.

Yayın Tarihi: 08.05.2024 08:31
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 08:31
BİM 10 Mayıs kataloğu iple çekilecek! O ürün sabahın ilk ışıklarında gelecek

Zincir marketlerin hafta hafta belirli günlerde yayınladığı aktüel ürünler kataloğu yakından takip ediliyor. Ürün zamlarının hat safhada devam ettiği şu günlerde evlerinde stokları patlayan birey, bu indirimler ile hem evlerini hem de ceplerini doldurabiliyor. BİM her hafta Cuma gününü kendine indirin günü seçerken, Salı günü de meyve ve sebze indirimi ile de dikkat çekiyor. Evinin ihtiyaçlarını karşılamak isteyen müşteri, indirimli ürünleri kaçırmamak adına sabahın ilk ışıklarında market yolunu tutarak, ilgisi olduğu ürüne kavuşmak istiyor. Cuma gününe sayılı günler kala yayınlanan BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürünler vatandaşı adeta cezbederken, yer alan kimi ürünler de ağızları açık bırakıyor.

BİM'E ATV GELİYOR

BİM 10 Mayıs 2024 Cuma aktüel ürünler listesinde yer alan ATV Skyjet ve Kuba E-Bike tüm dikkatleri üzerine toplarken son zamanların en çok tercih edilen bu iki marka ürün için vatandaş markete akın edeceğe benziyor.

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BİM mağazalarında ilk defa satışa konulacağı açıklanan ve meraklı gözlerle takip edilen benzinli ATV hem fiyatı hem de özellikleri ile dağ taş demeden tırmanmak isteyen bireyin ayağının yerden keseceğe benziyor.

45km/s hıza sahip olan ATV modeli 2.2 litre tank kapasitesine hakim bu ürün fiyatı ile de cezbediyor. Bim 10 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda yer alan ATV, 49.999 TL'den sahibini arıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda diğer dikkat çeken araçlar ise Kuba Speedlight Pro İnce Teker E-Bike 17.999 TL ve Rookie 20 Jant 21 Vites Amortisörlü Bisiklet 3.199 TL fiyatı ile alıcısını bekliyor. ,

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