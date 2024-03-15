Elektrik ve doğalgaz faturalarının kabarıklığından korkmayın: 750 TL destek sağlanacak

Faturaların en kabarık olduğu kış döneminde vatandaş faturalarını azaltacak yöntemleri araştırıyor. Her ürün ve hizmete yapılan zammın cepleri boşalttığı şu günlerde, fatura ödemesi konusunda zorlanan vatandaşa yönelik destekler araştırma konusu olabiliyor. Bankalar da bu kapsamda tercih edilebilirliklerini arttırmak adına belli işlemler karşılığında fatura desteği sağlıyor. Müşterilerinin faturalarını ödemesi konusunda destek sağlanması ve ekonomik açıdan yardımcı olabilmek adına başlatılan kampanya açıklamaları devam ediyor. Qnb Finansbank'ta fatura ödemelerini kolaylaştıracak kampanyasını duyurmuş bulunuyor. Mart ayında başlatılan kampanya kapsamında müşterilere nakit ödeme yapılacak.

Finansbank fatura ödemelerini kolaylaştırılması adına başlattığı devrim niteliğindeki kampanyada müşterilerine ekonomik destek sağlamayı hedefliyor. Yeni müşteri kazanma amacı güden kampanyada QNB mobil üzerinden yapılacak olan otomatik fatura talimatı başına 250 TL olmak üzere toplamda 750 TL hediye para ödeme sağlanacak.





HER FATURA TALİMATINA 250 TL

Finansbank kendi müşterisine özel olarak düzenlediği kampanya kapsamında bireyin fatura ödemelerini cazip bir hale gelmesini sağlayacak. 1 Mart'ta başlayan kampanya 31 Mart tarihine kadar devam edecek iken QNB mobil uygulaması üzerinden müşteri olan ve gerek vadesiz hesap gerekse de kredi kartları ile belirlenen tarihler arasında yeni otomatik fatura ödemesi talimatı veren müşterisine toplamda 750 TL'ye Varan geri ödeme imkanı sağlanacak.





FİNANSBANK MART KAMPANYALARI DİKKAT ÇEKİYOR

Mart ayı itibariyle başlatılan kampanya sadece QNB Mobile üzerinden yeni müşteri olacak olan bireyleri kapsayacak. Mobil üzerinden yapılan başvuru sonrasında düzenlenecek olan görüntülü görüşme ile müşteri olunmasının onaylanması sonrasında vadesiz hesap ya da kredi kartı başvurusu yapıp onay alması ile birlikte kampanyaya katılım sağlanabilecek. Verilen Her yeni talimata özel olarak 250 TL'ye Varan ödeme yapılacak iken 3 talimata kadar destek sağlanacak. Bu kapsamda hak sahibi bireyin hesabına 750 TL'ye kadar hediye para yatacak.