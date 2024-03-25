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Fed yetkilileri faiz indirimi konusunda farklı görüşlerde

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ve Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, bu yılki faiz indirimi beklentileri hakkında farklı görüşler dile getirdiler

Yayın Tarihi: 25.03.2024 20:12
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 20:12
Fed yetkilileri faiz indirimi konusunda farklı görüşlerde

Fed yetkilileri arasında bu yılki faiz indirimi beklentileri konusunda farklılıklar bulunuyor. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ekonomide yalnızca bir faiz indirimi beklerken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise 3 faiz indirimi öngörüyor.

Bostic, ekonominin hala pandemi ekonomisi içinde olduğunu ve kademeli bir yavaşlama beklediğini belirtiyor. Ayrıca, risklerin farkında olduklarını ancak bu risklerin genel ekonomiye yayılmasını beklemediklerini vurguluyor. Ayrıca, erken bir faiz indiriminin ekonomide daha fazla tahribata yol açabileceğini ifade ediyor ve bilançonun küçültülmesinin volatiliteye neden olabileceğinden kaçınılması gerektiğini belirtiyor.

Diğer taraftan Goolsbee, Fed projeksiyonlarıyla uyumlu olarak bu yıl 3 faiz indirimi beklediğini belirtiyor. Bu, Bostic'in beklentilerinden önemli ölçüde farklı bir tahmindir.

Geçen haftaki FOMC toplantısında, faiz oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmamış ve bu yılki 3 faiz indirimi projeksiyonlarında da değişiklik yapılmamıştı.

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