Maaşını o bankaya taşıyan yaşadı! Dilekçesiyle gelene 7500 TL nakit ödeme fırsatı!

İŞ BANKASI KESENİN AĞZINI AÇTI!

İş Bankası kasım ayı itibari ile emekli promosyonları ile ilgili kampanya hazırladı. Emeklilerin kaçırmaması gereken fırsatlarla gelen İşbankası müşterilerine ayrıcalıklı bir hizmet sunuyor. Emekli aylığı 3 bin 500 lira olan emeklilere 4 bin 500 lira promosyon fırsatı İşbankasında….





Emeklilerin promosyonların güncellenmesi ile telaşı başladı. Bankaların teklifleri karşısında emekli maaşını İş bankasını taşıyan emeklilere cazip fırsatlar sunuluyor. Bankalarda bu süreçte promosyon miktarlarında güncelleme yaptılar. Milyonlarca emekliyi İş bankalı yapacak o teklifler haberimizde…

Emekliler promosyon fırsatlarını takip etmekte güçlük çekerken emeklilerin işini kolaylaştıracak bilgiler haberimizde. Emekli vatandaşların merakla beklediği güncel promosyon miktarları ile ilgili olarak bankalarda yeni tekliflerini sunmaya başladı. Buna göre de iş bankası cazip ve avantajlı teklifi ile ön plana çıkıyor. İşte güncel emekli promosyon miktarı ile İş bankasının müşterilerine olan teklifi…

İŞ BANKASININ TEKLİFLERİ

İşbankası Emekli maaşı 3 bin 500 lira olanlara 4 bin 500 lira, maaşı 7 bin 500 TL olan emeklilere 5.250 TL promosyon, 10 bin liraya kadar olan emekli maaşlarına 6.750 TL promosyon ve 10 bin lira üzerinde emekli maaşı alanlara ise 7.500 TL promosyon teklifi sunuyor.

İş Bankası, aynı zamanda SGK ile de br anlaşmaya gitti. Bu çerçevede 1 Kasım 2022 - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında geçerli olmak üzere ik emekli maaşını iş bankasına taşıyan emeklilere 7.500 TL'ye varan promosyon verilecek.

SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar bununla da sınırlı değil. Aynı zaman da da bir çok ayrıcalıklardan da faydalanabilecek. Maximum Kart ve ek kartlarına kart ücreti alınmadığı gibi bir çok ayrıcalıklardan da yararlanabilecekler. Emekliler, İnternet Şubesi ve İşCep uygulamasını kullanarak kolay ve hızlı bir şekilde emekli maaşını iş bankasına taşıyabilir. Ve tüm bankacılık işlemlerini sürdürebilirler.