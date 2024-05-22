Market alışverişleri cep yakmasın diye Ziraat Bankası teyakkuza geçti! 500 TL hediye

Ziraat Bankası, ay ay düzenlediği kampanyalara yenilerini eklemeye devam ediyor. Hal bu iken Ziraat Bankasının kendi kartı olan ve hem bankamatik kartı olarak hem de kredi kartı özelliğine sahip Bankkart ile düzenlediği kampanyalar ay ay yenilenmeye devam ediyor. Yapılan alışverişlere sağlanan indirimler en çok tercih edilen ve dikkat çeken kampanyalar arasında yer alıyor. Bankkart sahiplerini sevindirecek bir market kampanyası Mayıs itibari ile başladı. Banka tarafından yapılan uyarıda 31 Mayıs'a kadar yapılacak market alışverişlerinde Bankkart ile ödenmesi halinde toplam 500 TL Bankkart Lira kazanabilineceği belirtildi. Kampanya ile alakalı uyarılarda bulunan banka, bitmesine sayılı gün kaldığını ve ne kadar erken kampanyaya dahil olunursa o kadar hediye lira kazanılacağını açıkladı.





ZİRAAT BANKASI MARKET ALIŞVERİŞİ KAMPANYASI

• Bankkart sahibi tüm bireysel müşterileri yakından ilgilendiren Mayıs ayı kampanyası olarak dikkat çekerken, Bankkart Mobil uygulaması üzerinden

• bankkart.com.tr web sitesi üzerinden

• "MARKET500" yazıp 4757'ye SMS göndererek kampanya kaydının yapılabileceği açıklandı.

Tek seferde yapılacak olan her bin lira ve üzeri alışverişlere 50 TL iade sunan banka, bu kapsamda 500 TL Ödeme yapacaklarını müjdeledi. Söz konusu kampanyaya dahil olan birey, 10 defa indirimli alışveriş yapabilecek iken, hak kazanılan bankkart liraların anında hesaplara aktarılacağı belirtildi.

Aynı gün aynı işyerinden yapılan ilk işlemin kampanyaya dahil olduğu belirtilirken, kampanyanın bitmesine 10 gün kala, hediye liraların tamamının kazanılabileceği de ifade edildi.