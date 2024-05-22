Bist 100
10.927,22 0%
DOLAR
32,19 0,09%
EURO
34,92 -0,16%
ALTIN
2.488,99 -0,06%

Market alışverişleri cep yakmasın diye Ziraat Bankası teyakkuza geçti! 500 TL hediye

Yapılan alışverişlere sağlanan indirimler en çok tercih edilen ve dikkat çeken kampanyalar arasında yer alıyor. Bankkart sahiplerini sevindirecek bir market kampanyası Mayıs itibari ile başladı.

Yayın Tarihi: 22.05.2024 12:48
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 12:48
Market alışverişleri cep yakmasın diye Ziraat Bankası teyakkuza geçti! 500 TL hediye

Ziraat Bankası, ay ay düzenlediği kampanyalara yenilerini eklemeye devam ediyor. Hal bu iken Ziraat Bankasının kendi kartı olan ve hem bankamatik kartı olarak hem de kredi kartı özelliğine sahip Bankkart ile düzenlediği kampanyalar ay ay yenilenmeye devam ediyor. Yapılan alışverişlere sağlanan indirimler en çok tercih edilen ve dikkat çeken kampanyalar arasında yer alıyor. Bankkart sahiplerini sevindirecek bir market kampanyası Mayıs itibari ile başladı. Banka tarafından yapılan uyarıda 31 Mayıs'a kadar yapılacak market alışverişlerinde Bankkart ile ödenmesi halinde toplam 500 TL Bankkart Lira kazanabilineceği belirtildi. Kampanya ile alakalı uyarılarda bulunan banka, bitmesine sayılı gün kaldığını ve ne kadar erken kampanyaya dahil olunursa o kadar hediye lira kazanılacağını açıkladı.

TL

ZİRAAT BANKASI MARKET ALIŞVERİŞİ KAMPANYASI

• Bankkart sahibi tüm bireysel müşterileri yakından ilgilendiren Mayıs ayı kampanyası olarak dikkat çekerken, Bankkart Mobil uygulaması üzerinden

• bankkart.com.tr web sitesi üzerinden

• "MARKET500" yazıp 4757'ye SMS göndererek kampanya kaydının yapılabileceği açıklandı.

Tek seferde yapılacak olan her bin lira ve üzeri alışverişlere 50 TL iade sunan banka, bu kapsamda 500 TL Ödeme yapacaklarını müjdeledi. Söz konusu kampanyaya dahil olan birey, 10 defa indirimli alışveriş yapabilecek iken, hak kazanılan bankkart liraların anında hesaplara aktarılacağı belirtildi.

Aynı gün aynı işyerinden yapılan ilk işlemin kampanyaya dahil olduğu belirtilirken, kampanyanın bitmesine 10 gün kala, hediye liraların tamamının kazanılabileceği de ifade edildi.

İLGİLİ HABERLER

Doğalgaz, elektrik, su faturası ödeyene 750 para iadesi verilecek!

Beklenen ödemeler başladı! Tek kuruş geri ödemeden o kişilere 7.608 TL nakit destek!

Bu krebin börekten farkı yok! Pratik ve lezzetli krep tarifi

23 Mayıs günlük burç yorumları! O burçlara yıldızlar bir başka gülecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IBAN'dan para gönderen dikkat: 'Açıklamaya bunu yazın' Yoksa Masak devreye giriyor
2
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
3
ÖTV ve MTV ödeyen araç sahiplerine duyuru! 146.000 TL geri iade alacaksınız
4
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
5
İş Bankası promosyonu rekora doymuyor! Mayıs ayına özel tutar 28.000 TL'ye çıktı
6
15 Nisan'da fark attıran promosyon ödemeleri başladı! Garanti Bankası 21.000 TL açıkladı
7
Promosyon müjdesinin devi Akbank'tan geldi! 35.500 TL açıklama yapıldı

Kurban Bayramına kadar buzlukları dolduracak dev destek! Dana kıyma 189 TL'ye düştü

Devletten öğrenciye Kurban Bayramı müjdesi! O gün gidene 5 bin lira verilecek

Bu işi yapan gençlere 1 milyon 500 bin TL destek! Başvuru şartları tek tek açıklandı

Market alışverişleri cep yakmasın diye Ziraat Bankası teyakkuza geçti! 500 TL hediye

Faizsiz kredi için tek şart yeter! Acil nakit ihtiyacı olan o bankaya koşuyor

Doğalgaz, elektrik, su faturası ödeyene 750 para iadesi verilecek!

Prim gününü bu kadar dolduran yaşadı! Maaşlar ikiye katlanacak

Bankalar değil PTT kesenin ağzını açtı! Başvurana 100.000 TL anında kredi

Bu krebin börekten farkı yok! Pratik ve lezzetli krep tarifi

O illerde yaşayanlara müjde! Faizsiz destek kredisi ödemeleri başladı!

Beklenen ödemeler başladı! Tek kuruş geri ödemeden o kişilere 7.608 TL nakit destek!

23 Mayıs günlük burç yorumları! O burçlara yıldızlar bir başka gülecek