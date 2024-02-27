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Mart ayı İş Bankası 32.050 TL promosyonu ile savaşı adeta kazandı!

Ülke genelinde ödenen çalışan promosyonları merak ediliyor.

Yayın Tarihi: 27.02.2024 18:40
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 18:40
Mart ayı İş Bankası 32.050 TL promosyonu ile savaşı adeta kazandı!

Promosyon ödemeleri çalışan emekli fark etmeksizin tek seferlik olarak cepleri dolduruyor. Emeklinin neredeyse maaşı kadar ödemesini aldığı emekli promosyonları çalışanlarda neredeyse bir maaşı geçebiliyor. Emekli kendi promosyonuna kendi söz sahibi olurken, çalışanlar, işveren ya da kurum, kuruluşun düzenlediği ihale sonuçlarına göre alabiliyor. Tabi bu kapsamda ödemeler de en çok tutarı açıklayan banka kabul edilip, böylece çalışanın refahı arttırılmış oluyor. Emekli promosyonları konusunda yaşanan gelişmelerden sonra en çok araştırılan konu çalışan promosyonları olurken, gün gün çalışanlara yapılacak olan ödemeler ile alakalı toplantı sonuçları açıklanmaya devam ediyor. Ülke genelinde ödenen çalışan promosyonları merak ediliyor.

YENİ MEM PROMOSYONU

Özellikle de MEM promosyonlarının adeta şaha kalktığı son zamanlarda bankalar da maaş müşteri sayısını arttırmak adına yüksek miktar ödeme açıklaması yapıyor. Kurumlar tarafından çalışan maaşları bankalara önceden yatırılıyor.

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 3 4 günü bulan bu süreç içerisinde bankalar tarafından bu para işlemeye hak kazanırken, bu kazancın bir kısmı da çalışana promosyon olarak ödeniyor.

MUDANYA MEM PROMOSYONU

32 bin liranın üzerinde açıklanan MEM ihalesi Mudanya MEM'den duyurulmuş bulunuyor. Mudanya MEM ile bankalar arasında düzenlenen ihale sonucunda Türkiye İş Bankası ile mutabakata varıldığı açıklanırken, MEM personeli başına 32 bin 50 lira promosyon ödemesi yapılacağı açıklanmış bulunuyor.

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Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ihale sonucu 'Müdürlüğümüz ile Türkiye İş Bankası arasında 3 yıllığına kişi başı 32.050 TL promosyon anlaşması imzalanmıştır. Promosyon peşin ödenecektir tüm çalışanlarımıza hayırlı olsun.' sözleriyle açıklanmış bulunuyor.

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Mart ayı İş Bankası 32.050 TL promosyonu ile savaşı adeta kazandı!

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