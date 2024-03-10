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Parasını buna yatıran para basacak! Ünlü ekonomist altını doları unutturdu

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Yayın Tarihi: 10.03.2024 18:50
Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 18:50
Parasını buna yatıran para basacak! Ünlü ekonomist altını doları unutturdu

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Yatırım yapmak isteyenler doğru yatırımı yapmak için uzmanların açıklamalarını yakından takip ediyor. Ekonomist Hatice Kolçak kripto para piyasasıyla ilgili önemli analizler yaptı. Bitcoin yükselişiyle ilgili önemli açıklamalar yapan Kolçak açıklamasında şu sözlere yer verdi; 'Kripto paralar epey coştu. Bitcoin en son 1 Temmuz ile 1 Kasım 2021 tarihlerinde 69 bin dolar seviyelerine yükselmişti ve tekrar o seviyeye geldi. 

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Bitcoin'de bir düzeltme yaşanmıyor. Satış yapanlar düzeltme bekledi, özellikle 50 bin dolar seviyelerinde satış yapan yatırımcılar oldu. Ama beklenen olmadı ve yükseliş devam etti. Bu süreçte piyasaya da önemli para girişi olarak piyasayı desteklemiş oldu. Bitcoin şimdi biraz düştü. 66 bin 580 dolara düştü, 69 bin dolar seviyesi geçilemedi. Ama yükselişin devam edeceğini söylemek istiyorum. Hedef 69 bin seviyesi geçilirse 100 bin dolar seviyesine doğru gidilecek. Bu sene olmasa bile önümüzdeki sene için beklentim 100 bin dolar.'

Not: Yukarıda yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir. 

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