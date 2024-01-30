Yeni yılda maaşlara füze takıldı! EN düşük maaş 25.500 TL ödeniyor

Maaş zamları furyası devam ediyor. 2024 yılı ilk 6 aylık döneminde geçerli olacak olan zamlı maaşlar ile alakalı toplantılar sonucunda zam oranları şekilleniyor. Enflasyon rakamları maaşlar için taban rakamı oluştururken, işveren bu kapsamda taban oran üzerinden refah payı zammını da ekleyebiliyor. Asgari ücret, memur ve emekli maaş zammı yüzde 50'ye dayandığı 2024 yılı ilk döneminde belediye zamları da gün gün düzenlenen toplantılar akabinde açıklanmaya devam ediyor. Yüzde 100 üzeri zam açıklamalarına karşılık en düşük maaşlarda da düzenlemeler kimi kurum ve kuruluşlarda şekillenirken, belediye zamları da bağlı bulunulan sendikalar ile düzenlenen toplantılar akabinde açıklanıyor. Belediye zamları gerek kadrolu gerekse de taşeron işçiyi kapsarken son belediye zammı gelişmesinde yüzde 71 zam çalışanı sevindireceğe benziyor.





ÇALIŞAN ZAMMI AÇIKLANDI

Asgari ücret zammının açıklanması sonrasında milyonlarca çalışan zam gelişmesini yakından takip ediyor. Yeni bir iş sözleşmesi Düzce Belediyesi tarafından duyurulmuş bulunuyor. Sendika ile belediye yetkilileri arasında düzenlenen itoplu iş sözleşmesinde yılın ilk 6 aylık dönemi için zam oranı yüzde 71 açıklandı. Yapılan sözleşme kapsamında en düşük işçi maaşının 25 bin lira olduğu hesaplanırken, Düzce Belediye Başkanı'nın onayını verdiği bu zam sonrasında çalışan davullu zurnalı kutlama yaptı.





Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü sendika ile düzenlenen toplantı akabinde çalışanlar ile bir araya gelerek müjdeyi verdi. EN düşük maaşın 25.500 TL üzerine çıktığı açıklanmasına ek yüzde 71 zam uygulaması Şubat maaşlarında ödenecek. Zam açıklamasında mikrofonu eline alan başkan Özlü; Başkan Özlü, "Biz aslında aynı gemideyiz. Sizler olmazsanız biz hiçbir iş yapamayız. Belediye olmazsa sizler çalışamazsınız. Dolayısı ile biz birbirimizi tamamlıyoruz" dedi.