Ankara'da Kaçak Tütün Saha Araştırması ve Vergi Politika Çalıştayı

Ankara'da 'Türkiye Geneli Kaçak Tütün Ürünleri Tüketimi' Çalıştayı Düzenlendi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Külliyesi'nde gerçekleştirilen 'Türkiye Geneli Kaçak Tütün Ürünleri Tüketimi saha Araştırması Bulguları ve Vergi Politikası Zorlukları Çalıştayı', Sağlığı Geliştirme ve Sigara ile Mücadele Derneği'nin katkılarıyla düzenlendi. Programa Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Dernek Başkanı Yasemin Açık, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Açılış ve saha araştırmaları

Program açılış konuşmalarıyla başladı ve saha araştırmalarının sunulduğu oturumlarla devam etti. Çalıştay katılımcıları, kaçak tütün ürünlerinin tüketim eğilimleri, denetim zorlukları ve vergi politikalarının etkileri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Gençler ve yeni tütün ürünleri tehdidi

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, tütün endüstrisinin biçim değiştirerek gençleri hedeflemeye devam ettiğini vurguladı. Birinci, özellikle elektronik sigaralar, nikotin poşetleri ve sentetik nikotin içeren yeni ürünlerin gençler için büyük risk oluşturduğunu belirtti. Dünya geneline ilişkin verilerde 13-15 yaş aralığında en az 40 milyon çocuk'ın en az bir tütün ürünü kullandığı, bunların 20 milyonunun sigara, 10 milyonunun dumansız tütün ve en az 15 milyonunun elektronik sigaraya başladığına dikkat çekildi. Birinci, ısıtılmış tütün ürünlerinin dumansız ve zararsız gösterilse de bağımlılık potansiyelinin geleneksel sigarayla benzer olduğuna dair bulguların bulunduğunu ifade etti.

Operasyonlar ve ele geçirilen ürünler

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş ise son üç yılda yapılan operasyonlara ilişkin ayrıntılı veriler paylaştı. Aktaş, son 3 yılda toplam 51 bin 55 operasyon gerçekleştirildiğini ve 64 bin 769 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını söyledi. Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 27 milyon paket kaçak sigara, 5 milyar adet boş makaron, 1,5 milyar adet dolu makaron, 2 bin 800 ton tütün, 2.6 milyon adet puro ve çeşitleri ile 1,6 milyar adet elektronik sigara yer aldığı belirtildi. Ayrıca, 2025'in 11 ayı itibariyle ele geçirilen miktarların 11 milyon sigara paketi, 1.4 milyar boş makaron ve 334 milyon dolu makaron'u aştığı kaydedildi. Aktaş, Cumhurbaşkanlığı kararına rağmen elektronik sigaranın yasa dışı yollardan piyasaya sürüldüğünü; 2025 yılının 11 ayında 522 bin 830 adet elektronik sigara ele geçirildiğini aktardı.

Çalıştayın sonuçları ve gelecek çağrısı

Dernek Başkanı Yasemin Açık, çalıştaydan çıkan bulguların halk sağlığı, kamu güvenliği ve vergi fiyat politikalarına önemli katkı sağlayacağını söyledi. Açık, sigara ile mücadele çalışmalarının 1993'ten bu yana sürdüğünü ve 1998'de derneğin kamu yararı çalışan dernek unvanı aldığını anımsattı. Geçmişte Elazığ'da başlatılan kampanyalara değinen Açık, tüm paydaşları bir araya getirecek bir etkinliğe davet etti: 3-7 Haziran 2026 tarihlerinde Elazığ'da düzenlenecek Ulusal Tütün Kontrolü Kongresi'ne katılım çağrısı yaptı.

Çalıştay, artan kaçak tütün tüketimi, gençlerde elektronik sigara kullanımındaki yükseliş ve vergi politikalarının uygulamadaki zorluklarına dair somut veriler sağlayarak takip edilecek politika ve denetim adımları için temel oluşturdu.

