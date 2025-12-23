DOLAR
AKİB Yönetimi Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ı Ziyaret Etti

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği yeni yönetimi, yaklaşık 400 bin Kayserili adına Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret ederek destek ve teşekkürlerini iletti.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 20:19
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 20:19
Avrupa’daki Kayserililer adına teşekkür ve takdir

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB) yeni yönetimi, Kurucu Genel Başkan Ali Hızar’ın talebi doğrultusunda Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti.

Heyet, Avrupa’da yaşayan yaklaşık 400 bin Kayserilinin sesi olma misyonunu üstlenen AKİB’in görüşlerini aktardı ve Başkan Büyükkılıç’ın Kayseri’ye sunduğu hizmetlerden duyulan memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette, Başkan Büyükkılıç’ın Avrupa’daki Kayserili gurbetçiler tarafından büyük sevgi ve takdirle karşılandığı vurgulandı; heyet, başarılarının daim olmasını temenni etti.

Toplantıda ayrıca Kayseri Saat Kulesi’nin Avrupa’da yaşayan Türklere yönelik bir hizmet ofisi olarak yoğun ilgi gördüğü belirtildi. AKİB yönetimi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yurt dışında yaşayan hemşehrilere gösterdiği yoğun ilgi ve destek için teşekkür ederek, çok sayıda vatandaşın bu hizmetlerden faydalandığını ifade etti.

Ziyarete; Avrupa Kayserili İşverenler Birliği İkinci Başkanı Yeşim Akpınar, Genel Başkan Yardımcısı Av. İsmet Özkara, Genel Sekreter Halil İbrahim Korkmaz, Türkiye Hukuk Komisyonu Sorumlusu Başkanı Av. Mustafa Talha Er ve AKİB Kayseri Temsilcisi Ömer Faruk Kırmızıtaş katıldı.

Heyet, nazik ev sahipliği dolayısıyla Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkürlerini iletti.

