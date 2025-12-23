Baki Ersoy'ün 2025 Faaliyet Raporu: 174 Soru Önergesi, 23.245 Başvuru

Baki Ersoy'ün 2025 Faaliyet Raporu Açıklandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'ün 2025 yılı faaliyet raporu kamuoyuna sunuldu. Rapora göre Ersoy, TBMM'ye 174 soru önergesi vererek aktif bir dönem geçirdi.

Genel İstatistikler

Raporda öne çıkan veriler arasında Ersoy'a iletilen 23 bin 245 talep bulunuyor. Ayrıca Kayseri ismi TBMM'de 316 kez Genel Kurulda, 191 kez Plan ve Bütçe Komisyonunda anılarak toplam 507 kez gündeme geldi.

TBMM Genel Kurulunda MHP grubu adına yapılan konuşmalarda 27. Dönem 33 ve 28. Dönem 21 konuşma olmak üzere toplam 55 konuşma, Plan ve Bütçe Komisyonunda ise 27. Dönem 66 ve 28. Dönem 29 konuşma olmak üzere toplam 95 konuşma gerçekleştirildi.

Ersoy'un soru önergeleri dönemsellik bazında da raporda yer aldı: 27. Dönem 57 ve 28. Dönem 117 soru önergesi verildi; toplam 174 soru önergesiyle kayda geçti.

İlçe Bazında Sunulan Önergeler

(Özvatan) Özvatan ilçesine kapalı spor salonu ve halı saha yapılması, Develi ve Özvatan ilçelerinin yatırım teşvik bölgesi kapsamına alınması, Pınarbaşı ve Özvatan ilçelerindeki bazı halı sahaların yenilenmesi taleplerine ilişkin 3 soru önergesi verildi.

(Bünyan) Bünyan ilçesindeki derelerin taşmasını önlemek için yürütülen çalışmalar, Bünyan Stadyumu'nun ışıklandırılması, bazı mahallelerin sulama desteği, spor kompleksi yapımı ve rehberlik araştırma merkezi kurulması taleplerine ilişkin 5 soru önergesi verildi.

(Develi) Develi ilçesinde yıkım kararı verilen bir bölge, Develi ve Özvatan'ın yatırım teşvik bölgesi kapsamına alınması, tarihi yapıların korunması ve restorasyonu, mera arazilerinin satışa çıkarılması, hakkında yıkım kararı verilen başka bir bölge ve inşası devam eden okul binaları konularına ilişkin 6 soru önergesi sunuldu.

(Hacılar) Hacılar ilçesinde sağlık hizmetine erişimin kolaylaştırılması ve tam kapasiteli sağlık merkezi açılması ile kadrolu doktor atanması taleplerine ilişkin 2 soru önergesi verildi.

(Kocasinan) Erkilet Bulvarı'nda iki kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili alınacak önlemler ve ilçede planlanan spor salonu ile yarı olimpik yüzme havuzu projesine ilişkin 2 soru önergesi sunuldu.

(Pınarbaşı) Pınarbaşı ilçesine açık ve kapalı spor alanları yapılması, Pınarbaşı ve Özvatan'daki halı sahaların yenilenmesi, Karamanlı Göleti'ndeki deformasyonlar, Sarız ve Pınarbaşı'daki besicilerin sorunları, Pınarbaşı Devlet Hastanesi ana giriş kapısının açılması ve ilçeye bağlanan yollarla ilgili konulara ilişkin 6 soru önergesi verildi.

(Sarıoğlan) Sarıoğlan ilçesindeki spor tesisleri ve Akkışla-Sarıoğlan entegre ilçe hastanesi yapımı konularına ilişkin 2 soru önergesi sunuldu.

(Sarız) Kayseri-Kahramanmaraş karayolunun Sarız Yedioluk Köyü'ne alt geçit yapılması, Sarız ve Pınarbaşı'daki besicilerin sorunları ve ilçedeki yolların iyileştirilmesi taleplerine ilişkin 3 soru önergesi verildi.

(Talas) Talas Cebir Mahallesi'nde Kurt Deresi'nin taşmasına karşı alınacak tedbirler, yamaçlı derenin taşması sonucu oluşan mağduriyetlerin giderilmesi, Talas öğretmenevinin bakım ve onarım ödeneğinin akıbeti, Talas Sosyal Hizmet Merkezi binasının kapasite ve fiziki koşullarının iyileştirilmesi ve öğrenci yurdu projesine ilişkin 5 soru önergesi sunuldu.

(Tomarza) Tomarza ilçesindeki yol yapımı ve Mayıs ayı sıcaklıklarındaki anormallikten zarar gören çiftçilerin zararlarının giderilmesine ilişkin öneriler olmak üzere 2 soru önergesi verildi.

(Yeşilhisar) Başköy Mahallesi'nde hatalı tapu tespit çalışmaları iddiası, Derebağ Şelalesi giriş ücreti ve bir mahallede mobil ağ erişimi sorunlarının giderilmesine ilişkin 3 soru önergesi sunuldu.

(Akkışla) Akkışla-Sarıoğlan entegre ilçe hastanesi yapımı ve Akkışla ilçesindeki sağlık hizmetleri altyapısına ilişkin 2 soru önergesi verildi.

Ersoy'ün 2025 faaliyet raporu, Kayseri ilçelerinin altyapı, sağlık, spor tesisleri ve tarım konularına yoğunlaşan önerge portföyünü ortaya koyuyor.

