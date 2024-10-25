12. Boğaziçi Film Festivali'nin Ödülleri Sahiplerini Buldu

12. Boğaziçi Film Festivali'nin Kapanış Töreni
Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olarak destek verdiği festival, Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından organize edilmiştir. Kapanış programı, Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirildi.
Festivalin Büyüme Hedefleri
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, festivalin büyüme potansiyeline vurgu yaparak, "Bu festival, dünya çapında önemli bir marka olma yolunda ilerleyecek" dedi.
Artan Seyirci Sayısıyla Festival Hakkında Kısa Bilgiler
Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Festival Başkanı Ogün Şanlıer, bu yıl seyirci sayısının geçen yıla göre iki katına çıktığını belirtti. "79 seansta 59 film gösterimi oldu" diyerek etkinliğin yoğunluğuna dikkat çekti.
Mukadderat, En İyi Ulusal Uzun Metraj Film Seçildi
Bu yıl Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda, Nadim Güç'ün yönettiği "Mukadderat" filmi, En İyi Ulusal Uzun Metraj Film ödülünü kazandı. Güç, bu başarıyı tüm ekibi ve ailesiyle paylaştı.
Ödül Kazanan Diğer Filmler
- En İyi Yönetmen: Erkan Tahhuşoğlu - Döngü
- En İyi Senaryo: Belkıs Bayrak - Gülizar
- En İyi Kadın Oyuncu: Hatice Aslan - Derun
- En İyi Erkek Oyuncu: Ali Seçkiner Alıcı - Köpekle Kurt Arasında
- En İyi Görüntü Yönetmenliği: Vedat Oyan - Kayıtsız
- En İyi Kurgu: Mastaneh Mohajer - Savrulan Zaman
Uluslararası Yarışmadaki Ödüller
Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda ise Nepalli yönetmen Min Bahadur Bham'ın "Shambhala" filmi, En İyi Uluslararası Uzun Metraj Film ödülünü aldı. Ayrıca, Fabrizio Gifuni ve Thinley Lhamo, En İyi Erkek ve Kadın Oyuncu ödüllerini kazandı.
Dokümanter ve Kısa Film Kategorilerinin Kazananları
- En İyi Ulusal Belgesel: Murat Ocak - Başka Bir Roman
- En İyi Ulusal Kısa Kurmaca Film: Oben Yılmaz - Günaydın Anne
Onur Ödülü ve Diğer Ödüller
Festivalde, geçen yıl hayatını kaybeden görüntü yönetmeni İlker Berke adına Onur Ödülü verildi. Ayrıca, "FIYAB En İyi Yapımcı Ödülü" ise "Gülizar" filmine takdim edildi.
Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen "12. Boğaziçi Film Festivali"nin ödülleri, Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirilen kapanış programında verildi. Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Festival Başkanı Ogün Şanlıer açıklamalarda bulundu.
Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen "12. Boğaziçi Film Festivali"nin ödülleri, Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirilen kapanış programında verildi. Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Festival Başkanı Ogün Şanlıer açıklamalarda bulundu.