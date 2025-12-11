DOLAR
Selçuk Bayraktar: BAYKAR Gelirlerinin Yüzde 90’ı İhracattan, 37 Ülkede Hava Aracı

Selçuk Bayraktar: BAYKAR gelirlerinin yüzde 90'ını ihracattan sağlıyor; 37 ülkede faaliyet, Somali'de uzay istasyonu hedefi ve yerli yüksek teknoloji vurgusu.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 20:59
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 20:59
TEKNOFEST kapsamında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Take Off Girişim Zirvesi'nde konuşan BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, şirketin küresel başarısı ve yerli teknolojide gelinen noktayı değerlendirdi.

Take Off Girişim Zirvesi'nde önemli mesajlar

Program, T3 Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi öncülüğünde gerçekleşti. Etkinlikte Trendyol Go CEO'su Merve Başçı ile çok sayıda girişimci ve iş insanı yer aldı. Konuşmaların ardından Selçuk Bayraktar katılımcıların sorularını yanıtladı.

BAYKAR'ın büyüme hikayesi ve ihracat başarısı

Bayraktar, geçmişten bugüne şirketin gelişimini anlatarak, 'BAYKAR bugün dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi' değerlendirmesini paylaştı. Şirketin gelirlerinin yüzde 90'ını ihracattan elde ettiğini, 37 ülkede hava aracı bulunduğunu ve dünya ihracat pazarının yüzde 60'ının BAYKAR'da toplandığını söyledi. Ayrıca BAYKAR'ın son 3-4 yılda neredeyse 2 milyar dolar ciroya ulaştığını ve 8 bin kişilik bir aileyle yüksek teknolojili üretim yaptığını vurguladı.

Teknolojik kilometre taşları

Bayraktar, Türkiye'nin SİHA ve İHA alanındaki dönüşümünü örnekleyerek 2009, 2014 ve 2015 tarihlerine atıfta bulundu. 2014'te Bayraktar TB2'nin, 2015'te ilk atışın yapılması ve 2019'da 6 tonluk Akıncının ilk uçuşu gibi adımlarla geçen 15 yıllık süreci anlattı. 'Ne söz verdiysek asla gerisine düşmek istemedim' sözleriyle sürekli yenilik ve gelişim hedefini öne çıkardı.

Küresel konumlama ve yerli teknoloji vurgusu

Bayraktar, küresel konumlama sistemlerinin bağımsızlık açısından kritik olduğuna dikkat çekti ve bu sistemlerin yanıltılabildiğini belirtti. Ayrıca karmaşık makinelerin artık Türkiye'de üretildiğini, araba motoru, uçak motoru ve jet motoru gibi alanlarda geliştirmenin sürdüğünü söyledi.

Somali'de uzay istasyonu hedefi

Türkiye'nin dost coğrafyası yaklaşımı çerçevesinde, Bayraktar 'Somali'de uzay istasyonu olacak' açıklamasını yaptı. İnşasının devlet tarafından başlatıldığını, ileride orada fırlatma araçlarını kullanma imkanını hedeflediklerini belirtti.

Program kapanışı ve ödüller

Programın sonunda Bayraktar, iş insanları ve girişimcilerle buluştu, ödülleri takdim etti ve katılımcılarla toplu fotoğraf çektirdi.

