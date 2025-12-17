Konya'da tüp patlaması: Ali Göçer (69) depo yangınında hayatını kaybetti

Konya'da tüp patlaması sonrası depo yangını: Ali Göçer (69) hayatını kaybetti

Selçuklu, Musalla Bağları Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Kağızman Sokak'ta, bir iş yerinin depo kısmında gece saatlerinde tüp patlaması sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde depoda yalnız yaşayan ve ayaklarından rahatsızlığı bulunan Ali Göçer (69)'in hayatını kaybettiği belirlendi. Göçer'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Göçer'i tanıyan vatandaşlar, onun tek başına yaşadığını ve sağlık sorunları nedeniyle yürümekte güçlük çektiğini belirterek yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma ve tahkikat başlatıldı.

