DOLAR
42,61 -0,04%
EURO
50,15 -0,65%
ALTIN
5.797,2 -0,04%
BITCOIN
3.832.699,48 2,64%

Denizli'de Aksı Kırılan Pikap Takla Attı — Yaralanan Yok

Çivril'de aksı kırılan 20 AGP 462 plakalı pikap refüje çarpıp takla attı; sürücü Yakup A. ve yolcusu yara almadan kurtuldu, soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 17:33
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 17:33
Denizli'de Aksı Kırılan Pikap Takla Attı — Yaralanan Yok

Denizli'de aksı kırılan pikap takla attı

Olayın seyri

Çivril ilçesi Denizli karayolunda meydana gelen kazada, iddialara göre 20 AGP 462 plakalı pikapın aksı kırıldı. Sürücü Yakup A. yönetimindeki araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüje çarparak takla attı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede, sürücü Yakup A. ve beraberindeki yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi; kazada yaralanan olmadığı bildirildi.

İnceleme ve soruşturma

Yapılan ön inceleme sonucu kazanın aks kırılması nedeniyle meydana geldiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DENİZLİ’DE AKSI KIRILAN PİKAP DÜZ YOLDA TAKLA ATTI. KAZADA YARALANAN OLMADI.

DENİZLİ’DE AKSI KIRILAN PİKAP DÜZ YOLDA TAKLA ATTI. KAZADA YARALANAN OLMADI.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yozgat Çekerek’te Boşanma Aşamasındaki Eşi Bıçaklandı
2
Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi
3
Samsun'da tanker sürücüsü aracında silahla ölü bulundu
4
BİTEK ve Karya Farma HBX AR-GE'den İYTE'de Stratejik İş Birliği
5
Gaziantep'te Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 6 Yaralı
6
Edirne Dini İhtisas Merkezi İlk Mezunlarını Verdi: 45 Hafız Aday Din Görevlisi
7
Sarıyer Ayazağa'da Semt Pazarında Hırsızlık İddiası: 9 Yaşındaki Çocuk İple Bağlandı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?