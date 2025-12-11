Denizli'de Aksı Kırılan Pikap Takla Attı — Yaralanan Yok

Denizli'de aksı kırılan pikap takla attı

Olayın seyri

Çivril ilçesi Denizli karayolunda meydana gelen kazada, iddialara göre 20 AGP 462 plakalı pikapın aksı kırıldı. Sürücü Yakup A. yönetimindeki araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüje çarparak takla attı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede, sürücü Yakup A. ve beraberindeki yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi; kazada yaralanan olmadığı bildirildi.

İnceleme ve soruşturma

Yapılan ön inceleme sonucu kazanın aks kırılması nedeniyle meydana geldiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

