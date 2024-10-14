14 Ekim 2024 Gündemi: Politika, Ekonomi ve Spor

14 Ekim 2024 Gündemi

Politikaya Dair Gelişmeler

Anadolu Ajansı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İsviçre'nin Cenevre kentinde, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 149. Genel Kurulu'na katılacak.

Bu arada, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık yapacak. (Ankara/13.00)



Yasama Faaliyetleri

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da Başkent Millet Bahçesi Konser Alanı'nda İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı’nın açılışına katılacak. (11.00)

Ekonomi ve Finans Gelişmeleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli'nde 14 Ekim Dünya Standartlar Günü ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE) 70. Yıl Programı'na katılacak. (09.30)

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da Dünya Odalar Federasyonu Genel Konsey Toplantısı’na iştirak edecek. (13.00)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da Antalya-Alanya ve Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu Projeleri İmza Töreni’ne katılacak. (10.00)

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı kümes hayvancılığı ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıklayacak. (10.00)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 ve 7 yıllık vadeli tahvil ihalesi gerçekleştirecek.



Dünya Genelinde Diplomatik Gelişmeler

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırıları devam ederken, Hizbullah'ın İsrail askeri üslerine karşı gerçekleştirdiği saldırılar da takip ediliyor.



Sportif Etkinlikler

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankara'da Ulucanlar Cezaevi Müzesi’ndeki "Gençlerle Sivil Anayasa Buluşması-II" programına katılacak. (10.00)

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi 4. Grup’daki 4. maçında İzlanda ile karşılaşacak. (Reykjavik/21.45)

BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun dördüncü haftasında, Beşiktaş Fibabanka, Almanya'nın Ratiopharm Ulm takımıyla mücadele edecek. (İstanbul/20.00)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftası, Darüşşafaka Lassa ile Manisa Basket arasında oynanacak müsabakayla tamamlanacak. (İstanbul/19.00)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftası, OGM Ormanspor ile İlkem Yapı Tarsusspor karşılaşmasıyla sona erecek. (Ankara/14.00)

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 5. haftasında, Görele Belediyespor ile Yenimahalle Belediyespor karşı karşıya gelecek. (Giresun/16.00)

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 7. haftasına, Konya Büyükşehir Belediyespor ile Köyceğiz Belediyespor maçıyla devam edilecek. (Konya/17.00)



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