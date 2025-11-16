15 Temmuz Derneği Başkanı Abbas Gündüz: Milli Savunma Bakanı Güler’in Yanındayız

Gündüz: Cenaze töreninde provokasyona asla izin verilmeyecek

Terör gazisi ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, hiçbir makamın veya sıfatın toplumsal provokasyon üretme, devlet törenlerini sabote etme ve acı günleri siyasi şova dönüştürme hakkı bulunmadığını belirtti. Gündüz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in yanında olduklarını ifade etti.

Gündüz, Türkiye 20 evladının acısını yaşarken, cenaze töreninde gerçekleşen provokatif çıkışın kabul edilemez olduğunu vurguladı. Bu tür davranışların milletçe omuz omuza durulması gereken günlerde birlik duygusunu zedelediğini söyledi.

Gündüz, tepki gösterilen ismin Pakize Akbaba olduğunu belirterek, kendisini Gezi olaylarında, darbe dönemlerinde, siyasi mitinglerde ve CHP aday adaylığı sürecinde aktif bir siyaset figürü olarak tanıdıklarını, yaşananın bir annenin duygusunun dışavurumundan öte organize ve bilinçli bir siyasi provokasyon çizgisi olduğunu kaydetti.

Cenaze törenlerinin siyaset, bağırış veya kışkırtma yeri olmadığını vurgulayan Gündüz, devlet büyükleri, askeri yetkililer ve ailelerin orada acıyı paylaşmak ve şehitlere son görevini yerine getirmek için bulunduğunu ifade etti.

Yaşar Güler hakkında da konuşan Gündüz, Güler’in Türkiye’nin en kritik dönemlerinde görev almış, devlet terbiyesiyle yetişmiş ve savaş meydanlarında sorumluluk taşımış bir komutan olduğunu; hem komutanlık hem de bakanlık dönemlerinde şehit ve gazi ailelerinin yanında yer aldığını hatırlattı. Cenaze töreninin saygınlığını koruma adına yapılan uyarının hedefinin şahıs değil, provokatif davranış olduğunu belirtti.

Gündüz, "Bir annenin böyle organize bir çıkışla gündemi manipüle etmesi, milli birlik duygusunu zedeleyen bir davranıştır" diyerek, bu tür çıkışların acının istismarı olduğunu ve kimsenin şehit hatırasını siyasi hedefleri için araç haline getiremeyeceğini söyledi.

Yaşar Güler’in yanındayız. Devlet ciddiyetinin ve milli duruşun yanında olduklarını belirten Gündüz, şehitlerin hatırasını her türlü siyasi manipülasyonun üstünde tuttuklarını ifade etti. Aziz şehitlerimize rahmet, milletimize başsağlığı diledi.

