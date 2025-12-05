Gaziantep'te Terzi Nezir Canpolat: 55 Yılın Ustası, Kitap Tutkunu

67 yaşındaki usta, Tarihi Bey Mahallesi'ndeki küçük dükkanında hem terziliğe hem de okumaya adıyor hayatını

Gaziantep’te 55 yıldır terzilik yapan 67 yaşındaki Nezir Canpolat, ilerleyen yaşına rağmen mesleğini sürdürüyor ve boş zamanlarında, yorucu iş sonrası molalarda kitap okuyarak dinleniyor.

Şahinbey ilçesinin Tarihi Bey Mahallesi’ndeki 15 metrekarelik dükkanında, çıraklıktan başlayarak adım adım yükseldiği terzilik mesleğini büyük bir tutkuyla icra eden Canpolat, mesleğe 12 yaşında başladı. Askerlik sonrası 1984’te bugünkü iş yerini açan usta, o günden bu yana aynı dükkânda hizmet veriyor.

Terziliğin sayesinde çocuklarını büyütüp okutabildiğini belirten Canpolat’ın bir oğlu uçak mühendisi, diğer oğlu doktor oldu. Mesleğini severek sürdürdüğünü söyleyen usta, kendisinden sonra bu mesleği devam ettirecek yeterli sayıda ustanın olmamasından üzüntü duyuyor.

Kitap okuma alışkanlığı Canpolat’ın yaşamının ayrılmaz bir parçası. Arkadaşının vesilesiyle edindiği bu alışkanlığı her yerde sürdüren usta, iş yerinin bir bölümünü kitaplık haline getirdi ve molalarda dinlenmek için kitap okumayı tercih ediyor. Canpolat, iş arasında günde yaklaşık 50 sayfa okuduğunu söylüyor; bu ilgi müşterilerinin ve çevresinin de dikkatini çekiyor.

Canpolat, mesleğe dair anılarını ve deneyimlerini şöyle aktarıyor: "Gaziantep’te ‘Terzi Nezir’ olarak biliniyorum. 1970 yılında çırak olarak bu işe girdik. O günden bugüne terziliğe devam ediyoruz. Okulu bitirdikten hemen 1-2 yıl sonra sanata girdik. Terziliği tercih edip terzi olmaya karar verdik. Ondan sonra da terzi olmaya başladık. Belli bir dönem çıraklık dönemi geçiyor. Ondan sonra kalfalık dönemi başlıyor. O dönemden sonra da askere gidiyoruz, askerlik geliyor. Askerlik dönüşünde yine kalfalık yapmaya devam ediyoruz. Daha sonra 1984’te ben buraya dükkan açtım. Ben 1974’ten bu yana da ustalık yapıyorum. Mesleğe başladığımda 12 yaşındaydım. Mesleğe Şehreküstü’de bir terzi vardı ve o ustamın yanında çalıştım. Daha sonra ustam çarşıya geldi. 1974 yılına kadar aynı ustayla çalıştım. Ondan sonra değişik yerlerde çalıştım. Böylelikle kalfalık dönemi de belli bir süre sonra bitti. Ustalık dönemine başladım."

Terziliğin zorluklarına dikkat çeken Canpolat, mesleğin emek ve özveri gerektirdiğini vurguluyor: "Terzilik zor bir meslek. Konfeksiyonda bir elbiseyi bir saatte dikiyoruz. Bizde ise bir elbise bir haftada bitiyor. Bir haftada bile bir elbise zor bitiyor. Terzilik emek isteyen bir meslektir. Terzilik sanatında çok özverili olmak gerekiyor. Özverili olmasan bu işi yapamazsın."

Mesleğin kendisine her zaman yeterli kazancı sağladığını söyleyen Canpolat, yetiştirdiği elemanların dahi daha verimli işlere yöneldiğini ifade ediyor ve mesleğin yok olma tehlikesine dikkat çekiyor: "Bu meslekle iki tane çocuk büyüttüm. Bir tanesi uçak mühendisi oldu. Bir tanesi de doktor oldu. Şu an mesleğimiz zaten bitmek üzere. Hatta mesleğimiz bitti. Bizden sonra terzilik yapacak kimseyi bulamazsınız. Bizden sonra, bizim kuşaktan sonra ustalık, terzilik diye bir şey kalmayacak. Meslekte eleman yetişmemesi elbette üzüyor. Ben bir tane eleman yetiştirdim ve bu meslek verimsiz diye başka bir işe yöneldi. Yani yetiştirdiğimiz insanlar bile meslek verimli olmadığı için daha verimli işlere yöneliyorlar. Bu işi seviyorum. Bu iş bana haz veriyor. Onun için bu mesleğe devam ediyorum. Elimiz iğne iplik tutuncaya, gözümüz görünceye kadar çalışacağız."

Okumanın insanı geliştirdiğini vurgulayan Canpolat, kitap sevgisini ve düzenli okuma alışkanlığını şu sözlerle paylaşıyor: "Kitap okumak güzel. Kitap insan zekasını geliştiriyor ve kitap insanın beynine bir canlılık veriyor. Kitap okumakla dünyayı tanıyorsun, insanları tanıyorsun. Kitap okumayı da onun için seviyorum. Kitap okuyan kişinin bilgi birikimi artıyor. Her gün kitap okuyorum. Her gün belli bir saatte kitap okuyorum."

Nezir Canpolat, hem mesleğine hem de okumaya olan bağlılığıyla Gaziantep’te örnek bir ustalık sergiliyor; geçmişten bugüne taşıdığı el emeği geleneğini sürdürürken, mesleğin geleceğine dair kaygılarını da dile getiriyor.

