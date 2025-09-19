19 Eylül Gaziler Günü Orta ve Doğu Karadeniz’de Törenlerle Anıldı

Orta ve Doğu Karadeniz illerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen törenlerde protokol üyeleri, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar bir araya geldi. Trabzon, Artvin, Gümüşhane, Ordu, Rize, Bayburt ve Giresun'daki etkinlikler yürüyüşler, çelenk sunumları, saygı duruşları ve İstiklal Marşı ile sürdü.

Trabzon

Trabzon Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Kahramanmaraş Caddesi'nden başlayan "Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda" yürüyüşü Meydan Parkı'nda son buldu. Yürüyüşe katılan Vali Aziz Yıldırım, İl Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Zeki Eren ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törende şehitler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Vali Aziz Yıldırım konuşmasında, "Bu madalya 101 yıl sonra Valiliğimize resmen tevdi edilmiştir. Trabzon artık resmen gazidir ama biz biliyoruz ki Trabzon'un gaziliği çoktan milletimizin gönlünde tescil edilmiştir." dedi.

Artvin

Artvin'de Halitpaşa Meydanı'nda toplanan protokol, gazi ve şehit yakınları ile vatandaşlar Milli İrade Meydanı'na yürüdü. Vali Vekili İsmail Erdoğan, İl Garnizon Komutanı Piyade Albay Enver Örtel ve Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törende Piyade Teğmen Yusuf Düzen, Gaziler Günü'nün Türk milletinin vatan sevgisinin en büyük simgelerinden olduğunu vurguladı. Gazi Metin Şenol ise Çanakkale ve Sarıkamış'a atıfla vatan için gazilik unvanına erişmenin mutluluğunu paylaştı.

Gümüşhane

Gümüşhane Valiliği önündeki törende Vali Aydın Baruş, Belediye Başkanı Vedat Soner Başer ve İl Garnizon Komutanı Albay Engin Kara Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Gazi Hüseyin Cahit Kaya günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Tören toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Ordu

Ordu'da Tayfun Gürsoy Parkı'ndaki etkinlik sonrası mehteran takımı eşliğinde katılımcılar Şarkiye Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı önüne yürüdü. Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Garnizon Komutanı Albay Hakan Oktay başta olmak üzere sivil toplum temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Polis Şehitleri ve Malul Gazileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Şenel Şahin, "Bugün gençlerimizin bizlerle omuz omuza yürümesi, bu tarihi mirasın yarınlara taşındığının en güçlü işaretidir. Çünkü gazilik ruhu sadece geçmişin değil, geleceğin de pusulasıdır." dedi.

Rize

Rize'de valilik önünde düzenlenen törende Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Askerlik Şubesi Başkanı Personel Albay Hüseyin Ekşioğlu ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Kemal Aksu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Gazi Nejdet Tecimer, gaziliğin sadece bir unvan olmadığını, milletin varoluş iradesinin sarsılmaz abidesi olduğunu ifade etti: "Biz gaziler vatan için canlarını veren, şehitlerimizin bize bıraktığı kutlu mirası taşıyan, milletimizin şanlı duruşunu temsil eden neferleriz." Törene kurum müdürleri, gaziler ve STK temsilcileri katıldı.

Bayburt

Bayburt'ta Genç Osman Şehitliği'nde düzenlenen törende protokol üyeleri anıt ve şehit mezarlarına çelenk koydu. Vali Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Garnizon Komutan Vekili Topçu Albay İbrahim Polat ve dernek temsilcileri karanfil bıraktı. Şehitler için Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu; katılımcılar Cumhuriyet Caddesi'nden Saray Bahçesi'ne yürüdü.

Giresun

Giresun'da tören, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Giresun'a gelişinin 101. yıl dönümü ile aynı güne denk gelmesi nedeniyle ayrı bir önem taşıdı. Atatürk Meydanı'ndaki çelenk sunumunun ardından Giresun Liman sahasında düzenlenen etkinlikte deniz yoluyla getirilen Türk bayrağı gaziler tarafından Vali Mehmet Fatih Serdengeçti'ye teslim edildi. Program, Millet Bahçesi'ndeki etkinliklerle sürdü.

Orta ve Doğu Karadeniz illerindeki törenler, gazilerin ve şehitlerin anılmasına, toplumun birlik ve dayanışma duygusunun pekişmesine vesile oldu.

