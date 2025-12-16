Sincan Belediyesi kreşlerinde 'Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası' coşkusu

Sincan Belediyesi bünyesindeki kreşlerde 'Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası' çeşitli etkinliklerle kutlandı. Ankara'nın Sincan Belediyesi çatısı altında hizmet veren Leylak, Zambak, Karanfil, Lale, Nergis, Lavanta, Papatya ve Menekşe Kreşlerinde eğitim öğretim faaliyetleri kapsamında düzenlenen etkinlikler büyük ilgi gördü.

Etkinliklerde geleneksel uygulamalar öne çıktı

Etkinlikler kapsamında minikler yer sofrası kurdu, hamur açtı, yaprak sardı gibi geleneksel uygulamaları deneyimledi. Türkiye'nin farklı bölgelerine ait yöresel ürünler tanıtıldı ve yerli malı kullanmanın önemi üzerinde durularak tasarruf bilinci aşılandı.

El emeği eserler ve farkındalık çalışmaları

Gösterilen el emeği çantalar ve örgüler aracılığıyla üretimin değeri çocuklara anlatıldı. Bu çalışmalarla erken yaşta üretime ve yerli tercihe yönelik farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Milli projeler oyun ve görsellerle tanıtıldı

Etkinliklerde ayrıca savunma sanayinde yapılan yatırımlar ile TOGG gibi yerli ve milli projeler çocuklara oyunlar ve görsellerle aktarıldı. Bu sunumlarla hem teknolojik yatırımların hem de yerli üretimin önemi vurgulandı.

