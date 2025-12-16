DOLAR
Mersin’de Yenilenen Manolya Parkı’na Şehit Emre Öztürk’ün Adı Verildi

Mersin Akdeniz Belediyesi, Yenimahalle'deki Manolya Parkı'nı yenileyerek Şehit Jandarma Uzman Çavuş Emre Öztürk'ün adını verdi.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 13:02
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 13:02
Akdeniz Belediyesi, Yenimahalle’de yoğun kullanımda olan Manolya Parkı'nı baştan sona yenileyerek modern ve güvenli bir yaşam alanına dönüştürdü. Yenileme çalışmaları, parkı bölge sakinlerinin öncelikli tercihleri arasına tekrar soktu.

Parkta yapılan yenilikler

Yenileme kapsamında parka yeni çocuk oyun ve spor grupları kazandırıldı, yürüyüş ve bisiklet yolları elden geçirildi. Kauçuk zemin kaplaması uygulanan alanda pergola, kamelya ve banklar modern tasarımlarla değiştirildi. Alanın güvenliği LED aydınlatma direkleri ile artırılırken, çöp kovaları ve bordürler de yenilendi.

Parkın adı: Şehit Jandarma Uzman Çavuş Emre Öztürk

Yenimahalle’de yaşayan Öztürk Ailesinin talebi üzerine, yenilenen Manolya Parkı'na; 18 Ocak 2001 tarihinde Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Emre Öztürk'ün adı verildi. Kararla birlikte şehidin aziz hatırası Akdeniz ilçesinde yaşatılacak.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener’den açıklama

Akdeniz Kaymakamı ve Akdeniz Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, sosyal yaşam alanlarını iyileştirirken şehitlere vefa anlayışını da önemsediklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın nefes alabileceği, çocuklarımızın güvenle oynayabileceği parklarımızı modern hale getirmeye devam ediyoruz. Yenilediğimiz Manolya Parkına Şehit Jandarma Uzman Çavuş Emre Öztürk’ün adını vererek hem ailesinin talebini yerine getirdik hem de şehidimize olan minnetimizi somut bir şekilde gösterdik. Akdeniz’in her mahallesinde yaşam kalitesini artırmayı sürdüreceğiz" dedi.

Vatandaşlardan teşekkür

Yenilenen parkı ziyaret eden mahalle sakinleri, hem parkın fiziki koşullarının iyileştirilmesinden hem de şehidin adının yaşatılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Vatandaşlar, Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, Park ve Bahçeler Müdürü Mehmet Bahar ve emeği geçen belediye ekiplerine teşekkür etti.

