2. Ulusal Biyomedikal Kongresi Marmaris'te — Rektör Hacımüftüoğlu Başkanlığında Sektör Zirvesi

2. Ulusal Biyomedikal Kongresi Marmaris'te Gerçekleşti

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu kongre başkanlığında düzenlenen 2. Ulusal Biyomedikal Kongresi, 27-30 Kasım tarihleri arasında Marmaris Turban Grand Yazıcı Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Biyomedikal Teknikerleri Derneği (BİYOTED) tarafından düzenlenen etkinlik, sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirerek önemli çıktılar üretilmesine olanak sağladı.

Rektör Hacımüftüoğlu: 'Bu Kongre Geleceği Şekillendiren Bir Köprüdür'

Kongrenin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, etkinliği Türkiye'nin biyomedikal alanındaki konumunu güçlendirecek stratejik bir platform olarak nitelendirdi. Hacımüftüoğlu, 'Bu kongreyi, bilimin ve teknolojinin ışığında, sektörümüzün geleceğini şekillendirmek adına bir köprü olarak tasarladık. Geçtiğimiz yılki başarımızın üzerine, bu sene de bilgi alışverişini, bilimsel iş birliklerini ve farklı fikirlerin filizlenmesini teşvik eden bir platform kurmayı hedefledik' ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, kongrenin akademiden klinik uygulamalara, tıbbi cihaz teknolojilerinden biyoteknolojiye uzanan geniş bir yelpazede uzman sunumları ve interaktif panellerle zenginleştiğini belirterek, 'Klinik mühendislikte iyi uygulamalar örnekleri de kongremizde ele alınacak' dedi.

Sektörün Zirvesi Marmaris'te Buluştu

Kongre, 75 firma, 100 stant ve 800'ün üzerinde katılımcı ile sektörün en kapsamlı buluşmalarından biri olarak öne çıktı. Sunuculuğunu Biyomedikal Teknikeri Ahmet Ali Güven'in yaptığı etkinlikte toplam 40 konuşmacı yer aldı. Açılış konuşmalarını yapan isimler arasında DMO Genel Müdürü Şinasi Candan, SEİS Başkanı Metin Demir, Biyoted Başkanı Ufuk Karanfil, ARTED Başkan Yardımcısı Gürdal Şahin, TÜMDEF Başkan Vekili ve EGEDER Başkanı Onur Akgün ile TOBB Medikal Meclis Başkanı L. Mete Özgürbüz bulunuyor.

Biyoted Başkanı Ufuk Karanfil konuşmasında, 'Doğrudan insan hayatına dokunarak onlara anlamlı bir katkı sunuyoruz. Ülkemizde biyomedikali sağlam temeller üzerine kurmak istiyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

Yapay Zekâ ve Sağlık Teknolojileri Masaya Yatırıldı

Kongre oturumlarında biyomedikal mühendislik, tıbbi cihazlar, biyoteknoloji ve sağlık teknolojilerindeki son gelişmeler detaylı biçimde ele alındı. Özellikle 'Biyomedikal Alanında Teknik Hizmet Yönetimi, Finansal Sürdürülebilirlik ve Sahadaki Etkileri' ile 'Banu Onaral Özel Oturumu: Sağlık Teknolojileri ve Yapay Zekâ' başlıklı oturumlar yoğun ilgi gördü.

Yapay zekâ oturumunda odyometride yapay zekâ kullanımı, mobil sağlık uygulamalarından tıbbi cihaza geçiş süreci, görüntüleme teknolojilerinde yapay zekâ uygulamaları ile yapay zekânın etik ve güvenlik boyutları gibi konular uzmanlar tarafından tartışıldı.

Sektörün Geleceğine Işık Tutan Tartışmalar

TOBB Medikal Meclisi Başkanı L. Mete Özgürbüz, Türkiye'nin 'sağlık ulusu' olma potansiyeline dikkat çekerek, verinin ve yeteneğin önemini vurguladı: 'Sağlık ulusunu güçlü kılan iki unsur vardır: Veri ve Yetenek. Veriye hakimiyet büyük önem taşıyor. Veriye hâkim olan kazanacaktır. Bu iki unsur da sahadaki siz değerli görevlilerle mümkündür.'

ARTED Başkan Yardımcısı Gürdal Şahin ise tıbbi cihaz sektörünün 50 bin kişiyi istihdam ettiğini ve Türkiye tıbbi cihaz pazarının 2,4 milyar dolar büyüklüğe ulaştığını belirtti.

Kongrede ayrıca sağlık teknolojilerindeki yenilikçi çözümler firmalar tarafından tanıtıldı. Akademi, sektör ve klinik uygulamaları bir araya getiren etkinlik, biyomedikal alanında bilgi paylaşımı, bilimsel iş birliği ve yenilikçi fikirlerin geliştirilmesi açısından önemli bir platform olma niteliği taşıdı.

