DOLAR
38,05 0%
EURO
43,12 0,27%
ALTIN
3.932,1 -0,49%
BITCOIN
3.254.644,96 -0,82%

21 Mart Nevruz Bayramı Resmi Tatil Oluyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı ile 21 Mart, Nevruz Bayramı resmi tatil ilan ediliyor. Detaylar ve açıklamalar haberimizde.

Yayın Tarihi: 15.04.2025 09:56
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 09:56
21 Mart Nevruz Bayramı Resmi Tatil Oluyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan müjde ile 21 Mart Nevruz Bayramı resmi tatil olarak ilan edilme yolunda önemli adımlar atılmaya başlandı.

Neden 21 Mart Resmi Tatil Oluyor?

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, 21 Mart’ın Nevruz Günü Tatili olarak kabul edilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’ne resmi bir kanun teklifi sundu.

Özel Bir Günde Öneri

Serkan Bayram, TBMM’de yaptığı basın toplantısında, 21 Mart’ın gece ve gündüzün eşit olduğu, baharın müjdecisi olan Nevruz Bayramı olduğunu hatırlatarak, Meclis Başkanlığı'na sunduğu teklifin önemini vurguladı.

21 Mart Nevruz Bayramı Resmi Tatil Oluyor!

Nevruz Bayramı’nın Anlamı

Basın toplantısında, Nevruz’un anlamına dikkat çeken Bayram, “Bütün dünyada, Türk devletlerinde, ülkemizde birçok halk ve millet tarafından kutlanan Nevruz Bayramı'nın hem yeni bir gün, hem de yeniden doğuş anlamına geldiğini” belirtti. Ayrıca, “Nevruz, birlik, beraberlik, kardeşlik demektir. Aynı zamanda Ergenekon Destanı’nın da simgesidir.” şeklinde ifadeler kullandı.

Teklifin Geleceği

Düzenlenecek oylama neticesinde, teklifin yasalaşması halinde, ilgili kanuna “21 Mart Nevruz Günü Tatili” ibaresinin eklenmesi planlanıyor. Bu durum, Meclis’teki diğer siyasi partilerin desteğiyle gerçekleştirilmesi beklenen büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ'da Alışveriş Merkezi Otoparkında Engerek Yılanı Panik Yarattı

Düzce'de 65 Yaş Üstüne Su Faturasında Yüzde 20 İndirim Müjdesi

MGM'den Yaz Mevsimi için Şok Uyarı: Zorlu Günler Kapıda!

İstanbul Emeklilere 1 TL'ye Rahatlama Fırsatı Sunuyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bartın Irmağı'ndan Taşan Çamurlu Su Denizi Kahverengiye Dönüştürdü
2
Düzce'de 65 Yaş Üstüne Su Faturasında Yüzde 20 İndirim Müjdesi
3
Antalya'da Annesiyle Tartışan Genç, Evini Ateşe Verdi
4
Chicago Müzikali Zorlu PSM'de İstanbullularla Buluşuyor
5
21 Mart Nevruz Bayramı Resmi Tatil Oluyor!
6
Adana'da Tartışma Sonunda Silahla Cinayet: Zanlı Tutuklandı
7
MGM'den Yaz Mevsimi için Şok Uyarı: Zorlu Günler Kapıda!

Elazığ'da Alışveriş Merkezi Otoparkında Engerek Yılanı Panik Yarattı

21 Mart Nevruz Bayramı Resmi Tatil Oluyor!

Düzce'de 65 Yaş Üstüne Su Faturasında Yüzde 20 İndirim Müjdesi

MGM'den Yaz Mevsimi için Şok Uyarı: Zorlu Günler Kapıda!

15 Nisan Kar Yağışı: Hangi İllerde Etkili Olacak?

PTTCell'den Nisan Ayı İndirimleri: Faturalar Yüzde 50 Düşecek!

TEB'den 8 Mayıs'ta Başlayan Geri Ödeme Şöleni!

Van'da MEM Personeline 52.472 TL Promosyon Müjdesi

Karaman-Konya Karayolunda Feci Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Nisan Ayında Memur Alımlarında Fırsatlar! KPSS 50 İle Başvurun

İstanbul Emeklilere 1 TL'ye Rahatlama Fırsatı Sunuyor!

14 Nisan 2025 Tarihinde Kar Tatili Açıklaması: Okullar Hangi İllerde Kapalı?