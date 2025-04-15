21 Mart Nevruz Bayramı Resmi Tatil Oluyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan müjde ile 21 Mart Nevruz Bayramı resmi tatil olarak ilan edilme yolunda önemli adımlar atılmaya başlandı.

Neden 21 Mart Resmi Tatil Oluyor?

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, 21 Mart’ın Nevruz Günü Tatili olarak kabul edilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’ne resmi bir kanun teklifi sundu.

Özel Bir Günde Öneri

Serkan Bayram, TBMM’de yaptığı basın toplantısında, 21 Mart’ın gece ve gündüzün eşit olduğu, baharın müjdecisi olan Nevruz Bayramı olduğunu hatırlatarak, Meclis Başkanlığı'na sunduğu teklifin önemini vurguladı.

Nevruz Bayramı’nın Anlamı

Basın toplantısında, Nevruz’un anlamına dikkat çeken Bayram, “Bütün dünyada, Türk devletlerinde, ülkemizde birçok halk ve millet tarafından kutlanan Nevruz Bayramı'nın hem yeni bir gün, hem de yeniden doğuş anlamına geldiğini” belirtti. Ayrıca, “Nevruz, birlik, beraberlik, kardeşlik demektir. Aynı zamanda Ergenekon Destanı’nın da simgesidir.” şeklinde ifadeler kullandı.

Teklifin Geleceği

Düzenlenecek oylama neticesinde, teklifin yasalaşması halinde, ilgili kanuna “21 Mart Nevruz Günü Tatili” ibaresinin eklenmesi planlanıyor. Bu durum, Meclis’teki diğer siyasi partilerin desteğiyle gerçekleştirilmesi beklenen büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.