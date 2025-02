21 Şubat 2025 Gündemi: Bakan Açılışları ve Spor Müsabakaları

GÜNDEM / 21 Şubat 2025

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kulu Adalet Binası'nın açılışını yapacak. (Konya/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Güneyşehir 1360 Konut ve 67 Dükkan Temel Atma Töreni'ne katılacak. (Gaziantep/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliği ziyaret edecek, il eğitim değerlendirme toplantısına katılacak, AK Parti İl Başkanlığına ve Belediye Başkanlığına ziyarette bulunacak. (Aksaray/09.30-12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, çiftçi ve esnafla buluşacak, Ticaret Borsasını, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret edecek, partisinin Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katılacak. (Manisa/12.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

1- Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim-Aralık 2024 dönemine ilişkin iş gücü girdi endeksleri ve yapı izin istatistiklerini, 2023'e ilişkin yurt dışında kontrol edilen girişimci verilerini açıklayacak. (Ankara/10.00)

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Birinci Toplantısı'na katılacak. (Johannesburg) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor. (Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kocatepe Camisi'nde hutbe irad edecek, Hafızların Dilinden Şairlerin Kelamı Şiir Yarışması finaline katılacak. (Ankara/13.07/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

1- Trendyol Süper Lig'in 25. haftası; Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor ve ikas Eyüpspor-Beşiktaş maçlarıyla başlayacak. (Muğla/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki ilk maçında İrlanda Cumhuriyeti'ne konuk olacak. (Dublin/22.30) (Fotoğraflı)

3- UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri İsviçre'de yapılacak kura çekimiyle belirlenecek. (Nyon/14.00/15.00/16.00) (Fotoğraflı)

4- Trendyol 1. Lig'in 26. haftası, Manisa FK-Geosis Boluspor maçıyla başlayacak. (Manisa/20.00) (Fotoğraflı)

5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 23. haftanın ilk maçında Emlak Konut ile Bodrum Basketbol karşılaşacak. (İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)

6- SMS Grup Efeler Ligi'nin 23. haftası, Altekma-Halkbank maçıyla başlayacak. (İzmir/15.00) (Fotoğraflı)

7- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 17. haftanın ilk maçında Yenimahalle Belediyespor ile Armada Praxis Yalıkavak karşı karşıya gelecek. (Ankara/16.00) (Fotoğraflı)

