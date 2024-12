22 Aralık 2024: Gündem Özeti

Gündem Özeti / 22 Aralık 2024

Türkiye'den Önemli Ziyaretler

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya'da Uluslararası Balkan Üniversitesini ziyaret edecek ve Sabahattin Zaim Anma Programı'na katılacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Rabat'ta Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'na iştirak edecek.

Yasama ve Yürütme Faaliyetleri

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara’da partisinin genel merkezinde Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 20. Dönem Sertifika Töreni'ne katılacak. Tören, saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

Dünya Diplomasi Gelişmeleri

Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesinin iktidarının devrilmesinin ardından geçici yönetimin kurulmasıyla birlikte ülkedeki gelişmeler takip ediliyor. İsrail'in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına ilişkin gelişmeler de izlenmeye devam ediyor.

Spor Arenasında Heyecan Dorukta

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında geçen hafta karşılaşmaları aşağıdaki gibi devam ediyor:

Gaziantep FK-Onvo Antalyaspor (Gaziantep, 13.30)

(Gaziantep, 13.30) Göztepe-Çaykur Rizespor (İzmir, 16.00)

(İzmir, 16.00) Bellona Kayserispor-Galatasaray (Kayseri, 16.00)

(Kayseri, 16.00) Trabzonspor-Sipay Bodrum FK (Trabzon, 19.00)

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında ise aşağıdaki karşılaşmalar oynanacak:

Ankara Keçiörengücü-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Ankara, 13.30)

(Ankara, 13.30) Boluspor-Kocaelispor (Bolu, 16.00)

(Bolu, 16.00) Esenler Erokspor-Teksüt Bandırmaspor (İstanbul, 16.00)

(İstanbul, 16.00) Ahlatcı Çorum FK-MKE Ankaragücü (Çorum, 19.00)

Nesine 2. Lig grup maçları ve Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde de 13. haftaya dair karşılaşmalar yapılacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında ise şu maçlar oynanacak:

Karşıyaka-Manisa Basket (İzmir, 13.00)

(İzmir, 13.00) Onvo Büyükçekmece Basketbol-Bursaspor Yörsan (İstanbul, 15.30)

(İstanbul, 15.30) Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Beko (20.30)

(20.30) TOFAŞ-Türk Telekom (Bursa, 18.00)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında ise Nesibe Aydın-Bodrum Basketbol ve Beşiktaş-Melikgazi Kayseri Basketbol maçları oynanacak.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 15. haftasında ise Mihalıççık Belediyespor-Güneysu ve Beykoz Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor karşılaşmaları yapılması planlanıyor.

Not: Anadolu Ajansı'nın yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.