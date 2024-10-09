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22 Yıl Sonra Adalet: Gaziantep Cinayet Zanlısı Antalya'da Yakalandı

Gaziantep'te 22 yıl önce işlenmiş cinayetle ilgili zanlı Antalya'da yakalandı. Olayın detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 16:40
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 16:47
22 Yıl Sonra Adalet: Gaziantep Cinayet Zanlısı Antalya'da Yakalandı

Gaziantep Cinayetinin Zanlısı Antalya'da Ele Geçirildi

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, 22 yıl önce iki kişiyi öldüren zanlı, Antalya’da düzenlenen bir operasyonla tespit edilip yakalandı.

Olayın Arka Planı

İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi'nin, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile ortak yürüttüğü soruşturma kapsamında, 28 Kasım 2002 tarihinde Burunsuzlar Mahallesi’ndeki arazi anlaşmazlığı yüzünden M.P. (23) ile M.P. (38) isimli şahısları av tüfeği ile vurup olay yerinden kaçan O.Y. (56) üzerinde yoğunlaştı.

Yakalama Operasyonu

Jandarma ekipleri, zanlının yerini tespit ederek Antalya'nın Akseki ilçesinin kırsal bölgesine kapsamlı bir operasyon düzenledi. Yapılan bu operasyonda O.Y. başarılı bir şekilde yakalanarak gözaltına alındı.

Adalet Süreci Başladı

Kilis’e getirilen O.Y., gerekli işlemlerin ardından adliye sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece 22 yıl önceki cinayetle ilgili adalet bir nebze de olsa yerini buldu.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 22 yıl önce 2 kişiyi öldüren zanlı, Antalya'da düzenlenen...

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 22 yıl önce 2 kişiyi öldüren zanlı, Antalya'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Kilis'e getirilen zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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