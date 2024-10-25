25 Ekim 2024 Gündem Özeti

25 Ekim 2024 Gündemi

Kurucu: Mustafa Kemal Atatürk / Tarih: 6 Nisan 1920

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nın kapanış törenine katılacak. (İstanbul/14.00) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İş Dünyası Buluşması'na katılacak ve Valiliği ziyaret edecek. (Diyarbakır/14.30/17.00)

Ekonomi ve Finans

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri, reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak. (Ankara/10.00) Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılı bitkisel üretiminin 2. tahminini ve ekim ayına ait hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini duyuracak. (Ankara/10.00)

Dünya Diplomasi

İsrail' in Gazze Şeridi ve Lübnan(Gazze/Kudüs/Beyrut)

Güncel Etkinlikler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türk-Alman Üniversitesinin 2024-2025 Akademik yılı açılış törenine katılacak. (İstanbul/10.15)

Spor

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası 1. play-off turunun ilk maçında Ukrayna'yı Esenler Erokspor Stadı'nda konuk edecek. (İstanbul/18.00) Trendyol Süper Lig'in 10. haftası, Adana Demirspor ve Net Global Sivasspor maçıyla başlayacak. (Adana/20.00) Trendyol 1. Lig'in 10. haftası ise Fatih Karagümrük ve Adanaspor maçıyla açılacak. (İstanbul/20.00) THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Beko, Yunanistan'ın Panathinaikos takımını ağırlayacak. (İstanbul/20.45) Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Beykoz Belediyespor; Romanya'nın CS Minaur takımına konuk olacak. (Baia Mare/18.00)

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