28 Şubat Davasında Yargıtay'ın Bozma Kararı Sonrası Yeniden Duruşma

28 Şubat Davası Yeniden Görülmeye Başladı

Yargıtay'ın bozma kararının ardından, emekli orgeneraller Orhan Yöney ve Şükrü Sarıışık ile dönemin YÖK Başkanı Halil Kemal Gürüz'ün de aralarında bulunduğu 16 sanığın yeni yargılama süreci, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam etti.

Duruşmaya Katılım ve Talepler

Duruşmaya sanıklar Ersin Yılmaz, Muhittin Erdal Şenel, Metin Yaşar Yükselen, Erdoğan Öznal, Şükrü Sarıışık ve İbrahim Selman Yazıcı'nın yanı sıra taraf avukatları da katıldı. Mahkeme Başkanı Yaşar Sezikli, dava dosyasına gelen evrakı dinleyip, sanık avukatlarına söz verdi.

Sanık avukatı Mehmet Sever, dava dosyasının hazırlanmasında rol oynayan ve FETÖ üyeliğinden yargılanan Tamer Tatar, Deniz Ay ve Gökhan Eski'nin belgelerinin mahkemeye getirtilmesini talep etti. Avukat Aykanat Kaçmaz ise, Tatar'ın bir MİT'çi aracılığıyla 28 Şubat’a dair delillerin ortaya çıktığını ve bu belgelerin eski Savcı Hüseyin Ayar’a verildiğini öne sürdü.

Mahkemenin Kararları ve Duruşmanın Ertelenmesi

Kaçmaz, "Hanefi Avcı'nın evinde ele geçirilen belgelerden birinin üzerinde 'Tamer Tatar' isminin yazıldığını belirtti. Mahkeme, Tamer Tatar, Deniz Ay ve Gökhan Eski'nin dosyalarının davaya getirtilmesine ve esas hakkında mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar verdi. Duruşma, 5 Mayıs tarihine ertelendi.

Yargıtay’ın Önceki Kararları

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 28 Şubat davasında 16 sanığın hükmünü bozarak, eski orgenerallerin 'hükümeti cebren vazife görmekten men' suçundan verilen müebbet hapis cezasını onadı. Bazı sanıkların ise 'yardım eden' sıfatıyla cezalandırılmaları gerektiği belirtildi. Haklarında zaman aşımından düşme kararı verilen bazı sanıklar, gizli ittifakları gerekçe gösterilerek yeniden yargılandı.

Yargı süreci, bu tarihi davanın seyrini belirleme adına önemli bir aşamayı temsil ediyor.