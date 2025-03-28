29 Mart 2025 Gündemi: CHP Mitingi ve Önemli Siyasi Ziyaretler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Mitingde

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Maltepe Sahili Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilecek olan "Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi"ne katılacak. Etkinlik, İstanbul'da saat 12.00'de başlayacak.

Yasama ve Yürütme Faaliyetleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aşkabat'ta "Barış ve Güven Yılı: Çocuklar İçin Uluslararası Faaliyetlerin Geliştirilmesi" konulu uluslararası konferansın açılış töreni ve oturumlarına katılacak. Ayrıca ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bugün Erzurumda Şehitlik, AK Parti İl Başkanlığı ve Erzurum Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret edecek. Ayrıca AK Parti İl Başkanlığı'nın Vefa İftarı ve Bayramlaşma Programı'na katılacak.

Dünya Diplomasi Gelişmeleri

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladı. Gelişmeler, Gazze ve Kudüs bölgelerinde yakından izleniyor.

Sportif Müsabakalar

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında birbirinden heyecanlı maçlar gerçekleşecek. Net Global Sivasspor-Adana Demirspor, Reeder Samsunspor-Kasımpaşa, Trabzonspor-Göztepe ve Beşiktaş-Galatasaray karşılaşmaları Sivas, Samsun, Trabzon ve İstanbul'da sırasıyla 13.30, 16.00 ve 20.30'da başlayacak.

Trendyol 1. Lig 31. haftasında da önemli maçlar şunlardır: Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Amed Sportif Faaliyetler, Siltaş Yapı Pendikspor-Ahlatcı Çorum FK ve Adanaspor-Uğur Okulları İstanbulspor mücadeleleri düzenlenecek.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 23. haftaya da devam ediliyor. Maçlar şöyle: Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Darüşşafaka Lassa, Karşıyaka-Bursaspor Yörsan ve TOFAŞ-Manisa Basket Divissa.

Ayrıca, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçları Ankara'da oynanacak; Nesibe Aydın-Çimsa ÇBK Mersin ve BOTAŞ-Galatasaray Çağdaş Faktoring karşılaşmaları gerçekleşecek.

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