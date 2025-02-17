Van'da 'Okulumda KANpanya Var' Etkinliği ile Kan Bağışı Seferberliği

Van'da 'Okulumda KANpanya Var' Etkinliği Düzenlendi

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılay tarafından gerçekleştirilen 'Okulumda KANpanya Var' etkinliği, İnci Kefali İlkokulu'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Birbirimize Candan Bağlıyız Sloganı ile Etkinlik

Kampanya çerçevesinde okul bahçesine kurulan stantta, okul idaresi, öğretmenler ve veliler kan bağışında bulundu. Türk Kızılay Kan Bağış Merkezi uzmanı Gökhan Çetiner, etkinlik sırasında öğrenciler ve velileri kan bağışının önemi hakkında bilgilendirdi.

Çetiner, kampanyaya katılımın yoğun olduğunu belirterek, "Hedefimiz günlük ortalama 100 ünite kan bağışı. Ramazan ayı öncesi kan stoklarımızı en üst seviyede tutmak istiyoruz." dedi.

Öğrenciler İçin Örnek Bir Davranış

Okul müdürü Önder Baki Güden, kan bağışı kampanyasının okuldaki önemini vurguladı. Güden, "Öğrencilerimizi kan vermeye teşvik etmemiz gerekiyor. Sağlıklı her bireyin kan vermesi gerekiyor. Herkesi bu iyilik kampanyasına davet ediyorum." diye konuştu.

Velilerin Desteği Öne Çıktı

Öğretmenlerden Aslı Nur Deniz Çiftçi, kampanyaya velilerin gösterdiği ilginin büyük önem taşıdığını belirterek, "Kan vermek can kurtarır." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe kolu kırık olmasına rağmen katılan Kerim Arslan, "Kardeşim bu okulda eğitim görüyor. Vatandaşlık görevimizi yerine getirmek için geldik. Her kan bir can demektir." diyerek toplumsal bilince dikkat çekti.

Ödüllerle Taçlandırıldı

Etkinlikte, velileri kan bağışında bulunan öğrencilere Türk Kızılay görevlileri tarafından madalya hediye edildi.

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılayın yürüttüğü "Okulumda 'KANpanya Var" etkinliği kapsamında İnci Kefali İlkokulu'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılayın yürüttüğü "Okulumda 'KANpanya Var" etkinliği kapsamında İnci Kefali İlkokulu'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi.